تحشيد الآلاف من المتشرّفين بالخدمة لزيارة الأربعين في العتبة العلويّة المقدّسة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار استعداداتها السنوية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) أعلنت العتبة العلويّة المقدّسة ممثلة بشعبة المتشرفين بالخدمة في قسم الشؤون الخدمية عن خطة خدمية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى استقبال ملايين الزائرين وتتضمّن حشد آلاف المتشرّفين بالخدمة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التطوّعية وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين خلال أيام الزيارة المباركة.

استعدادات مكثّفة لخدمة الزائرين

وقال مسؤول شعبة المتشرّفين الخادم أحمد الزوركاني في تصريح للمركز الخبري:" ضمن الاستعدادات الجارية لزيارة الاربعين نظمت العتبة العلويّة المقدّسة وبحضور رئيس قسم شؤون حفظ النظام اجتماعًا تحضيريًا مع مسؤولي المؤسسات والهيئات المعنيّة بالمتشرّفين بالخدمة في المحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات الواجب اتباعها وكذلك المهامّ المناطة بكل مجموعة خلال أيام الزيارة".

الآلاف يستعدّون لتقديم الخدمات

وأكّد الزوركاني :" على مشاركة الالاف من المتشرّفين بالخدمة من الرجال والنساء ومن داخل العراق وخارجه وذلك لضمان انسيابية العمل وتقديم أفضل الخدمات لزوار أمير المؤمنين (عليه السلام) المتوجّهين لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام)" مشيرًا إلى أنهم ينتمون إلى كوادر مهنية منوّعة تشمل اختصاصات خدمية وطبية وجميعهم خضعوا لقاعدة بيانات دقيقة ودورات تأهيلية.

ثلاثة أماكن مجهزة بالمستلزمات كافة

واختتم الزوركاني حديثه بالإشارة إلى تهيئة ثلاثة أماكن مجهزة بكافة المستلزمات الخاصّة بالمتشرفين تتضمّن أماكن للمبيت ووجبات طعام وموادّ تعريفية إلى جانب توحيد الزيّ الرسمي لجميع المتشرّفين لضمان التنظيم والانضباط.

يُذكَر أنَّ مركز نَظْم للتخطيط والتطوير التابع للعتبة العلويّة المقدّسة قام بتنظيم دورات خاصة في الإخلاء الطارئ والإسعافات الأولية فضلًا عن التعاون مع مركز الرسول الأعظم الطبي لتدريب المتشرّفين على أُسُس التعامل مع الزائرين واحتياجاتهم.

.......

انتهى/ 278