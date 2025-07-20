«حماس» تدعو إلى حراك عالمي رفضاً لحرب الإبادة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعت حركة «حماس»، اليوم، إلى «حراك عالمي» تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً لحرب الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان: «نجدد دعوتنا إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية، والأحرار في كل العالم، إلى حراك عالميّ بكل أشكال المسيرات الجماهيرية الحاشدة والفعاليات التضامنية، عبر رفع الصوت عالياً وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والبرلماني والنقابي والطلابي، دعماً لصمود غزة ورفضاً لحرب الإبادة والتجويع، حتى وقف العدوان الوحشي وإنهاء الحصار الظالم».

وطالبت «حماس» بجعل «يوم غد الأحد، والأيام القادمة، أياماً عالمية مشهودة، وحراكاً دولياً تضامنياً تشارك فيه كل القوى والأحرار في العالم، لفضح جرائم الإبادة والتجويع الصهيونية وإدانتها، ضد الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمرضى».

وأضافت: «لتتضافر كلّ الجهود عربياً وإسلامياً ودولياً، ولنكن صوتاً واحداً، تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً لحرب الإبادة والتجويع التي تطال أكثر من مليوني فلسطيني».

من جهته، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بـ«فتح ممرات إنسانية إلى غزة، وإنهاء التسييس المتعمّد للمساعدات، ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي».

كما دعا إلى «فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة، بإشراف دولي مباشر وفعلي، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى كافة المناطق دون عراقيل من الاحتلال»، مطالباً بـ«نزع الطابع السياسي عن المساعدات الإغاثية ووقف التلاعب أو التحكّم بها من قبل الاحتلال أو جهات متواطئة».

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 98 شخصاً، وإصابة 511 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية.

وتشهد غزة مجاعة غير مسبوقة بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة، ما أدى إلى أوضاع إنسانية كارثية وسط تحذيرات من انهيار صحي شامل.