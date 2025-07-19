إعلام عبري: تقدم في مفاوضات الدوحة حول غزة بعد تقديم مقترح جديد من الوسطاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت القناة الـ13 العبرية أن هناك تقدما في محادثات الدوحة إذ توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن بعض البنود بما في ذلك المواضيع التي لم تُناقش حتى الآن، مثل عدد الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم من الطرفين.

وأكدت القناة أن فريقي التفاوض في الدوحة أوشكا على التوصل إلى إطار عام لصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بعد تنازلات إسرائيلية في بند خرائط الانسحاب وخاصة محور موراغ، فضلا عن إحراز تقدم في قضايا أخرى.

فيما أشارت القناة الـ12 العبرية إلى مقترح قطري مصري أمريكي جديد لصفقة تبادل الأسرى في غزة، يشمل الانسحاب من معظم رفح والإبقاء على منطقة عازلة عرضها كيلومتر ونصف.

ومن المقرر، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم لتقييم التقدم في المفاوضات، وسط توقعات بتمديد المفاوضات لبضعة أيام أخرى، وأن ترد حماس بشكل إيجابي على المقترح الجديد، لكن مع بعض التحفظات، وفقا للقناة الـ13.

وأول أمس، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن فريقي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي يواصلان اجتماعاتهما غير المباشرة بشكل حثيث بالتنسيق مع الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة.

وصرح خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار لا تزال في المرحلة الأولى بهدف الوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة القادمة، مبينا أن العمل جار ومستمر على مدار الساعة في إطار دعم هذه الجهود وتكثيفها للوصول إلى اتفاق.

وتابع قائلا: "لا يمكن وصف المرحلة التي تمر بها المفاوضات حاليا بأنها مرحلة جمود لأن اللقاءات لا تزال مستمرة"، مشددا على أن هذه اللقاءات ليست لقاءات تفاوض كما كان يتم سابقا وإنما لقاءات لمرحلة تسبق ذلك بهدف الوصول إلى إطار تفاوضي.