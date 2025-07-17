الخارجية الإيرانية تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية الواسعة على سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأشد العبارات الهجمات العسكرية الواسعة التي شنها الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة من سوريا وخاصة دمشق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى تكثيف الكيان الصهيوني غاراته الجوية على سوريا واستهدافه المنشآت والأماكن العامة والحكومية، بالتزامن مع استمراره في احتلال أجزاء كبيرة من هذا البلد، وقال: اليوم، أصبح واضحاً للجميع أن الكيان الصهيوني هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، وأن هذا الكيان، مستفيداً من الأسلحة والدعم السياسي من أمريكا وبعض الدول الغربية الأخرى، وخاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، هدد السلام والأمن الدوليين بشكل غير مسبوق.

وأشار بقائي إلى التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، وأشار إلى أن ما يحدث في سوريا هو نتيجة الصمت المفرط والتقاعس تجاه الإبادة الجماعية وإثارة الحروب والبحث عن الهيمنة من قبل الكيان الصهيوني، والتي لا تقتصر أضرارها وآثارها على الشعب السوري المعذب بل تؤثر على المنطقة برمتها.

وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية بالمسؤولية المشتركة لجميع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لوقف إثارة الحروب والتوسع الخطير الذي يمارسه كيان الاحتلال في المنطقة المحيطة.

