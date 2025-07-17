إعادة فتح مطار أصفهان بعد توقف دام 34 يوما

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في اصفهان، اليوم الخميس، بعد توقف دام 34 يوما، بهبوط طائرة قادمة من طهران، لتستانف الرحلات الداخلية والدولية كما هو مقرر.

ووفقا لإعلان مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، فإن المطار جاهز لتقديم خدمات كاملة للمسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة، كما كان من قبل.

وأعلن مهدي رمضاني، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، الليلة الماضية: بناءً على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، سيعمل مطار "الشهيد بهشتي" الدولي دون أي قيود اعتبارا من الخميس ، وقد تم الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة وإعداد البنية التحتية الرئيسية في المطار بالكامل، كما تم رفع قيود الرحلات الجوية رسميا.

يُعد مطار "الشهيد بهشتي" الدولي آخر مطار ركاب في البلاد يستانف رحلاته بعد إغلاق المطارات خلال الحرب العدوانية الصهيونية الاميركية المفروضة التي استمرت 12 يوما.

..........

انتهى/ 278