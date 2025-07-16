الشهيد حاجي زاده قبل استشهاده في حوار غير منشور: دور قائد الثورة الاسلامية في اتخاذ قرارات مصيرية شجاعة للبلاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح القائد الشهيد لقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني: عندما كنا نسعى لزيادة سرعة ومدى الصواريخ في الجوانب التقنية، أكد قائد الثورة الاسلامية على إعطاء الاولوية لدقة الصورايخ.

ونشر موقع KHAMENEI.IR، في ملف "رواية النصر"، الذي يُحلل انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب المفروضة الأخيرة التي استمرت 12 يومًا امام الكيان الصهيوني، مقابلة غير منشورة مع اللواء الشهيد حاجي زاده، القائد الراحل لقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حول دور قائد الثورة الاسلامية في نمو وتطوير القوة الصاروخية الإيرانية.

نص هذه المقابلة، التي أُجريت عام 2021، بفضل جهود مكتب مدينة مشهد التابع لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، هو كما يلي:

بدايةً، يُرجى توضيح منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة (آية الله الخامنئي) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

لقيادة جميع القوات العسكرية والدفاعية في الجمهورية الإسلامية الايرانية أبعادٌ واسعةٌ حقًا. في السنوات الأخيرة، ربما لم يُشر إلا بشكل محدود إلى مجالات التسليح وتصنيع الأسلحة، ولكن برأيي، لها أبعادٌ واسعةٌ يُمكن إحصاؤها. أي أنه ليس من قبيل إصدار حكمٍ عام، ولكن لكلٍّ منها شواهد.

ما هو دور القائد الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الأزمات وإخراج البلاد من الفخاخ الأمنية والعسكرية؟

سأذكر بعض الأمثلة. على سبيل المثال، خلال حرب تحرير الكويت الأولى، جاء كثيرون من داخل البلاد وقالوا إن صدام يلعب الآن دور خالد بن الوليد، وإن علينا الآن أن نقف إلى جانبه ونقاتل أمريكا.

جاء كثيرون ممن كانوا مسؤولين في ذلك اليوم وقالوا هذا. الشخص الوحيد الذي أدرك أن هذا فخ، وأن كلا طرفي هذه الجبهة جماعات زائفة، أي أمريكا وأوروبا والدول الغربية من جهة، وصدام من جهة أخرى، هو الإمام الخامنئي، الذي لم يسمح للبلاد والقوات المسلحة بالوقوع في هذا الفخ.

في حرب أفغانستان، وخلال الثلاثين عامًا الماضية، شهدنا حالاتٍ عديدةً كان فيها دخول هذه الساحات فخًا للبلاد. يعود الفضل في ذلك إلى ذكاء فخامته وبصيرته وفهمه كقائدٍ عامٍّ للقوات المسلحة، إذ إن إدارته، على أي حال، ليست مجرد إدارة عامة، بل يجب أن يتمتع بالبراعة والخبرة، وقد رأينا ذلك جليًا في جميع المجالات. وبصحبة القادة المهيمنين وكبار الرتب، يخوضون نقاشاتٍ جيدة، ومنطقهم يُظهر أنهم مهيمنون وقد أنقذوا البلاد في أماكن عديدة.

انظروا، الآن، في منطقة غرب آسيا، فشلت دولٌ فشلًا ذريعًا، ووُضعت حكومات، ودُمّرت جيوش، وتفاقم انعدام الأمن، وسادت فوضى عارمة. كانت هذه هي خطط أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والغربيين لتقسيم هذه المنطقة. وكان هدفهم الرئيسي إيران. حسناً، كما ترون كيف أصبح الوضع في العراق الآن، انظروا إلى الوضع في أفغانستان هذه الأيام، وانظروا إلى الوضع في سوريا.

في بعض الأماكن التي اضطررنا للدخول إليها، قال البعض: لا، لا يجب أن ندخل. على سبيل المثال، عندما دخلت الجماعات التكفيرية وداعش سوريا والعراق واحتلتهما، تساءل كثيرون: ما شأننا، ولماذا نتدخل؟ هنا، بالمناسبة، أصدر قائد الثورة الاسلامية أمراً قاطعاً بأنه لا، يجب أن ندخل ونساعد. اليوم، وبعد مرور سنوات على هذه الحادثة، أصبح الحكم سهلاً للغاية. اليوم، من السهل جداً الحديث عن حرب الكويت، والجدل حول أفغانستان، والفخاخ التي أعدها لنا العدو. لكن انظروا، في ذلك اليوم، اتخذ سماحته هذه القرارات، قرر أن ندخل منطقة الحرب السورية، لأنه لو لم نقاتل هناك، لكنا اضطررنا للقتال في طهران، وكرمانشاه، وهمدان. أي أنه كان ينبغي لنا أن ندخل في مرحلة ما، وأن لا ندخل في مرحلة أخرى. لقد كانت قيادة قاد الثورة وإدارته هي التي جعلت هذا يحدث. برأيي، هذه مسألة بالغة الأهمية تستحق النقاش.

المجال الثاني هو أن قواتنا المسلحة، قواتنا العسكرية، الجيش والباسيج، تتمتع الآن بروح الفروسية والشجاعة ومقاومة الظلم. لا يشعرون إطلاقًا بأنهم قد يُهزمون على يد جيش كذا وكذا. إنهم يشعرون بالقوة والصلابة. وهذا بفضل التربية التي تلقوها في فترة ما بعد انتصار الثورة، وخاصةً في العقود الثلاثة الماضية.

ما هي العلاقة بين التربية الروحية والعقائدية للقوات المسلحة في تلك السنوات وقائد الثورة، وكيف تم تنفيذها؟

خلال سنوات الحرب الثماني، واجهنا صدام. ولكن بعد ذلك، طُرحت مسألة أمريكا، وكانت هناك تهديدات من الغرب، وكانت هناك مخاوف من أننا، في النهاية، لسنا بقوتهم. لكن الآن، لا يشعر مناضلونا وقواتنا، بأننا قد نكون أقل شأناً من أي قوة. اليوم، يعترف الجميع بأن القوات المسلحة الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، والجيش الإيراني، قوة كبيرة.

كيف حدث هذا التثقيف؟ خلال العقود الثلاثة الماضية، كانت جميع البرامج المتعلقة بالقوات المسلحة، من برامج تعليمية وتدريبية واحتفالات، واجتماعات أسبوعية ومتواصلة يعقدها القائد الأعلى مع القادة، أي أن هذه الاجتماعات ثابتة، ويمكن زيادتها دون تقليصها، أي اجتماع واحد على الأقل أسبوعيًا؛ حتى أنهم خصصوا يومًا واحدًا للجيش. لقد أوجدت هذه الجهود المتواصلة لسماحته هذا التدريب في القوات، وهذا الاستعداد. لم تعد هذه مسألة أسلحة وأدوات، بل لها جانب روحي، وجانب إيماني، وجانب تربوي. وهذا أيضًا جانب من جوانب عمل سماحته، ويمكن الآن نشر المواد التي لديه في هذا المجال في كتب، وهي عميقة جدا.

ما هو دور قائد الثورة في مسار الاكتفاء الذاتي وتوطين الأسلحة، وما هي القرارات المصيرية التي اتُخذت؟

في مجال الأسلحة، في سنوات ما بعد الحرب، شجّع سماحته على الاكتفاء الذاتي وتوطين الأسلحة، والوقوف على أقدامنا. لكن تحديد المسار الذي يجب اتباعه، والأسلحة التي يجب توطينها، وكيفية تحقيق ذلك، نقطة مهمة. هناك أمران مهمان: الأول هو القول إننا قادرون وسنتحرك نحو امتلاك القدرة على التسلح، والثاني هو اختيار الاتجاه الصحيح.

في السنوات الثلاثين الماضية، وربما بدءًا من عام ١٩٨٤، وخاصةً في مجال الصواريخ، نرى أن هذه التوجهات تتكرر في سنوات مختلفة. لو سلكنا الطريق الذي سلكه العالم، لوجدنا أن العالم، وخاصةً في شرقه وغربه، سعى للحصول على طائرات حربية للأسلحة الهجومية، والآن وصلت القوى العظمى، على سبيل المثال، إلى طائرات الجيل الخامس، وربما كنا لا نزال نحاول ونكافح للتقدم في الجيل الثالث. ماذا يعني ذلك؟ أعني، مهما فعلنا، كنا متأخرين عنهم بخمسين عامًا. بدلًا من التخلف عن العدو وعدم الوصول إليه، اخترنا مسارًا وجدنا أنفسنا أمامهم الآن، وصحيح أننا شهدنا خلال هذه السنوات تهديدات، واتبعنا نهجًا قائمًا على مواجهة التهديدات، لكننا سعينا إلى إمكانية الرد عليها. في كثير من الأحيان، على الأقل خلال العقد الماضي، ركزنا جهودنا على الأهداف، أي أننا كنا نبحث عن حلول، وعن أسلحة، وعن إمكانيات لتحقيق النجاح انطلاقًا من نقطة واحدة تُبطل جميع قدرات العدو. كان دور قائد الثورة الاسلامية في هذا المجال دقيقًا للغاية، وكان تأثيره لا مثيل له.

في بعض الأحيان، نرى أن قرارات قائد الثورة، ومساهماته، تُغير مسار تاريخنا العسكري. إن ما يقوم به من تخطيط لمسار الصواريخ مؤثر للغاية. سأذكر بعض الأمثلة: في عام ١٩٨٤، زودونا بعدد محدود من الصواريخ. قررت الحكومة الاحتفاظ باثنين منها لإجراء هندسة عكسية. على سبيل المثال، أخذنا ٣٠ صاروخًا من ليبيا واحتفظنا باثنين للتصنيع. حدث هذا على مدار عامين، أي أن مخزوننا لم يتجاوز سبعة أو ثمانية صواريخ. أي أنه إذا وصلت الصواريخ بسبب حرب وكنا متورطين فيها، كنا نطلقها. الآن، نفصل اثنين من الصواريخ السبعة أو الثمانية ونأخذهما لإجراء هندسة عكسية! كان هذا قرارًا صعبًا للغاية.

أتذكر في اجتماع، حضر سماحته، الذي كان رئيسًا للجمهورية آنذاك، إلى مكان بدأ فيه رجال وزارة الحرس الثوري الإيراني البحث في ذلك اليوم، وزار سماحته المكان. كان لدينا اجتماع في ذلك الوقت. كان قلقًا بشأن سبب هوسكم بهذه الأسلحة، ولماذا لم تفتحوها قريبًا، ولماذا لم تفككوها، ولماذا لم تبدأوا العمل، ولماذا كنتم قلقين. حتى أنه قال سماحته مازحين إنه إذا لم تفتحوها عاجلًا، فقد يأتون ويأخذونها ويطلقونها أيضًا، وستجدون أنفسكم خالي الوفاض! كان سماحته يعتبر أهمية البحث والتوطين والإنتاج المحلي بالغة الأهمية. في تلك السنوات، حضر سماحته في ذلك اليوم ووضع حجر الأساس لبناء مصنع صواريخ، وهناك أفلام عن ذلك. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه القضية حظيت باهتمام كبير منذ تلك الفترة، منذ تلك السنوات.

إذن، بدأ هذا العمل، وذلك أيضًا خلال الحرب. لكنها كانت مهمة طويلة وصعبة ومعقدة في مجال الصواريخ والعديد من القطاعات الأخرى، لأننا لم نكن نمتلك البنية التحتية الأساسية. الآن، قد نقرر بناء شيء ما، وقد تم إنتاج المكونات، فنقوم بشرائها، ونصمم نظامًا. في ذلك الوقت، لم تكن التجميعات الفرعية تُنتج على الإطلاق، ولم تكن التكنولوجيا اللازمة متوفرة في البلاد على الإطلاق. لتحقيق تكنولوجيا الصواريخ، كان علينا المرور بالعديد من التقنيات الأساسية لتحقيقها.

في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في عام ١٩٩١، مع انهيار الاتحاد السوفيتي، برزت فجأةً حالةٌ من عدم الاستقرار، حيث قُدمت عروضٌ ممتازة لإيران. كان الوضع الاقتصادي للاتحاد السوفيتي في حالة اضطراب، وقد حدث الانهيار، وكانت الدول التي نشأت بعد الانهيار تعاني من مشاكل مالية. قالوا: "سنبيعكم صواريخ، سنبيعكم منصات إطلاق". اشترينا صواريخ من كوريا الشمالية بحوالي مليونين ونصف دولار في ذلك اليوم، مليونين ونصف دولار للصاروخ! قالوا: "سنبيعكم عشرة آلاف دولار للصاروخ"

منصة الإطلاق التي اشتريناها من الكوريين ربما بمبلغ مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين دولار في ذلك اليوم، والتي لم تكن جودتها تُضاهي جودة الروس، قالوا سنعطيكم إياها مقابل مئة ألف دولار. حسنًا، في القوات المسلحة، في مجمع الصواريخ، في مجمع القوات الجوية، لم يعترض أحد على هذا الشراء فحسب، بل قال الجميع إنه رائع، سارعوا بشرائه. في الجمهورية الإسلامية، اعترض شخص واحد، وهو سماحة قائد الثورة الاسلامية. حتى أن العديد من المسؤولين جاءوا وقالوا إنه يجب أن نذهب ونقنع سماحته. لكن سماحته اعترض، لدرجة غضب وقال لماذا تتابعون هذه القضية، لماذا تتابعونها، لا ينبغي لأحد أن يتابع هذه القضية. لماذا؟ لأننا بدأنا في بناء الصواريخ عام ١٩٨٤. في أعوام ١٩٨٩ و١٩٩١ و١٩٩٢، كان هذا العمل يؤتي ثماره ببطء. الآن، في تلك الأيام عندما كان يؤتي ثماره، ماذا أردنا أن نفعل فجأة؟ دعونا نذهب لشراء بعض الصواريخ الجاهزة ونحضرها. ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة إيقاف العمل. قال سماحته إن الشراء ممنوع لأن هذا العمل لن يتوقف! حتى أنه غضب، وصرخ في وجه بعض المسؤولين، قائلًا: "لماذا تسعى لهذا؟ لا تفعل هذا؟" عارضوه.

ما أثر ذلك القرار الصعب بمعارضة الشراء الصواريخ على مسار صناعة الصواريخ الإيرانية في السنوات الأولى؟

ربما في ذلك اليوم، على سبيل المثال، قلنا نحن الذين كنا في التاسعة والعشرين أو الثلاثين من عمرنا، مثل شهيد مقدم، "ليت سماحته يوافق، ليتنا نستطيع شراءه، لماذا لم نشترِه؟" في ذلك اليوم، لم ندرك نحن أنفسنا مدى فعالية هذا الإجراء، ولو لم يكن اختيارنا للمسار صائبًا في ذلك اليوم، ولو لم يحدد سماحته مسارنا، لَكُنّا على يقين من أن مسار صواريخ أرض-أرض، الصواريخ طويلة المدى، إما لم يكن ليُسلك أصلًا، أو لتأخرنا كثيرًا. لأنه عند الشراء، قد تُقدّم الخطوات التالية أشياءً أخرى، لكن حينها يصبح المسار مسار الشراء. قد يكون مسار الشراء مفتوحًا إلى حد ما، لكن بعد فترة يُغلق، ولن تتمكن من شراء مواصفات جديدة أو بمدى جديد. حسنًا، كان هذا المسار حاسمًا للغاية، هذا المسار الذي وضع سماحته..

كيف أمكن تحقيق تطورات كبيرة في ظل ظروف العقوبات الصعبة؟ وكيف لعب قائد الثورة دورًا استراتيجيًا في هذا الصدد؟

الآن انظروا إلى أين وصلنا اليوم. انظروا اليوم، في مجال الأسلحة، في مجال أنظمة الصواريخ أرض-أرض، والطائرات المسيرة، والرادارات، والحرب الإلكترونية، والدفاع، والعديد من القطاعات الأخرى، سواء البرية أو البحرية، نحن الآن على المستوى العالمي، وليس الإقليمي. تشير الأهداف والوثائق رفيعة المستوى إلى أنه ينبغي أن نكون من بين الدول من الدرجة الأولى في المنطقة، أو واحدة من الدول الثلاث الأولى، في المجالات الاقتصادية؛ ولكن في المجال العسكري، فإن القضية ليست إقليمية، بل نحن على المستوى العالمي.

إذا كان هناك عشرون دولة في العالم تصنع رادارات عالية الجودة وجيدة وحديثة، فقد تختلف مستوياتها قليلاً، لكننا بالتأكيد من بين تلك الدول العشرين. كم عدد الدول في العالم التي تعمل في مجال الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار؟ نحن بالتأكيد من بين أفضل خمس دول. الدول التي يمكنها صنع أنظمة دفاعية حديثة، نحن الآن من بين تلك الدول. أعني، كما ترون، في ظلّ قيودٍ مُقيّدة، كنا تحت عقوباتٍ وحظرٍ على الأسلحة، بل مُنعنا حتى من الزيارة، أي لم يُسمح لنا حتى بحضور بعض المعارض العسكرية العالمية، لم يدعونا، بل لم يسمحوا لنا بذلك. كانت العقوبات في ذروتها، ولم تشهد أيّ دولةٍ مثل هذا الوضع. والآن وصلنا إلى هذه المرحلة، هل كانت مصادفةً؟لا، لقد تم العمل عليه وتوجيهه، ووُضعت خارطة طريق، وحُددت أولوياته، ووُضع على المسار الصحيح، وتوصلنا إلى هذه النتيجة. وكان لقائد الثورة الاسلامية دورٌ محوريٌّ في هذا أيضًا.

ما هو دور قائد الثورة وقيادته في القرارات المتخصصة المتعلقة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة؟

في مجال الصواريخ، على الأقل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، كان لدينا تواصلٌ مباشرٌ واجتماعاتٌ مُستمرةٌ مع قائد الثورة الإسلامية، ونسقنا معه القضايا الأساسية، سواءً شخصيًا أو عبر الرسائل. كان خبيرًا في هذا المجال، بل وصحح مسارنا أحيانًا. على سبيل المثال، عندما كنا نسعى لزيادة سرعة الصواريخ في الجوانب التقنية، أكّد على ضرورة إعطاء الأولوية للدقة.

كنا نتجادل فيما بيننا، وكان الرجال يقولون، على سبيل المثال، إننا نُصيب رأسًا حربيًا بصاروخ، برأس حربي وزنه طن واحد، لذا لا تُهمّ الدقة هنا. الدقة هي أنه حتى لو أصاب الصاروخ مسافة مئتي متر بهذه الطريقة، فسيتم تدميره بالتأكيد، فلماذا نستثمر كل هذا الجهد؟ علاوة على ذلك، لا نملك البنية التحتية والمرافق اللازمة. لكن في السنوات التالية، أدركنا أنه لا، علينا اختيار مثلا منزل واحد من بين أربعة. على سبيل المثال، أحيانًا نضطر لضرب جماعة إرهابية هناك بدقة. يمكننا ضربها برأس حربي ضعيف، لكن يكفي قتل قائد الجماعة الإرهابية. شهدنا ذلك في الحرب ضد داعش. رأينا استهداف الجماعات التكفيرية والإرهابية في كردستان العراق، أو كمينًا نصبوه لعدد من قوات إنفاذ القانون في جنوب شرق البلاد.

كنا بحاجة إلى هذا لمواجهة قادتهم وضربهم. في مثل هذه الحالات، رأينا أن الدقة بالغة الأهمية، ويجب أن تكون دقيقة. في بعض مراحل قطاع الطيران نفسه، كان للقادة القدامى توجهات معينة في مجال تطوير قطاع الطيران والطائرات. قال قائد الثورة الاسلامية: "لا تتبعوا هذا القطاع كثيرًا، هذه ليست مهمتكم، هذه مهمة الجيش. ركزوا على الصواريخ فقط. لا تبحثوا عن أي شيء آخر". في السنوات الأخيرة، في مجال الطائرات المسيّرة، نشهد آثارها، فقد وُلدت قوة، وحدث شيء ما. كما ترون، بعد حرب كاراباخ، والحرب بين أرمينيا وأذربيجان، على سبيل المثال، استيقظت بعض الدول فجأة، وأدركت دور الطائرات المسيّرة، وهو أمر بالغ الأهمية، وفعال. على سبيل المثال، إذا أطلقت طائرة مسيّرة قيمتها ثلاثون ألف دولار، فإنها تدمر موقعًا لصواريخ إس-300 بقيمة ثلاثمائة مليون دولار. كما يمكن لطائرة مسيّرة تدمير دبابة قيمتها مليون دولار، أو صاروخ كاتيوشا في مخبأ للأفراد. حسنًا، اليوم يدركون ذلك.

لطالما أكّد آية الله الخامنئي على هذا لسنوات، وكان هناك دافع واهتمام وحرص لدى القوات، والآن نحن على مستوى العالم. لا ينقصنا شيء، فنحن متقدمون في بعض المجالات. الابتكار إيراني، إنه عمل إيراني، وهو مختلف تمامًا، أي أنه ذو جانب إبداعي.

