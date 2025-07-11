الحرس الثوري يفكك خلية إرهابية مسلّحة ومدرّبة في مدينة جابهار الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري بيانًا أعلن فيه عن نجاح عملية أمنية كبيرة نفذها مقاتلو الإسلام في مدينتي جابهار ونيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، أسفرت عن تطهير وكر سري لجماعة إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني.

وقال مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري في البيان، تم تفكيك خلية إرهابية مسلّحة ومدرّبة في مدينة جابهار، وذلك على يد قوات استخبارات الحرس الثوري بمساعدة المواطنين عبر مركز الاتصالات الأمنية 114، حيث قُتل واعتُقل 6 من عناصرها. كما تم لاحقًا كشف وكرهم السري في قرية "زيرك‌آباد" التابعة لنيكشهر.

خلال تفتيش مواقع اختباء هذه المجموعة في جابهار ونيكشهر، تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، منها: 13 قنبلة جاهزة للتفجير و11 صاعقًا كهربائيًا و3 أجهزة تحكم عن بُعد و9 دوائر إلكترونية للتحكم و8 أجهزة اتصال لاسلكي و3 عبوات ناسفة معدّة للتفخيخ و38 مترًا من الفتيل الانفجاري و47 كغ من المواد المتفجرة المخبّأة داخل أشياء مختلفة و800 طلقة نارية لأسلحة رشاشة من نوع تيربار وM16 ومركبتان.

وأوضح البيان أن هذه المجموعة كانت تخطط لاستهداف البُنى التحتية الاقتصادية وتفجير أماكن مزدحمة بهدف نشر الفوضى وتنفيذ المرحلة التالية من المخطط العدواني الشامل للكيان الصهيوني.

وأكد الحرس الثوري أن هذه العملية جاءت بالتعاون الوثيق بين قوات الأمن والمواطنين الشرفاء، وأنها أفشلت مخططًا معاديًا كان يستهدف أمن البلاد ووحدتها، داعيًا أبناء المحافظة إلى مواصلة التعاون والدعم لإفشال المؤامرات الصهيونية والوقوف مع النظام الإسلامي.

