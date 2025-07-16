القوات المسلحة اليمنية تقصف ميناء أم الرشراش" بثلاث طائرات مسيرة انتحارية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن أن سلاح الجو المسير استهداف منطقة "النقب" وميناء "أم الرشراش" بثلاث طائرات مسيرة.

وأوكدت القوات المسلحة في بيان أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة استهدفتْ طائرتان منها هدفًا عسكريًّا مهمًّا للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ النقبِ، والطائرةُ الأخرى استهدفتْ ميناءَ أمِّ الرشراشِ بفلسطينَ المحتلةِ. مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

وأوضحت أن العملية تأتي في إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه، والرفض لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة. مشيرة إلى أن العدوَ المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحقّ إخوانِنا في غزةَ، فيقتل الأطفال والنساء على مرأىً ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل، ويقصف الخيام، ويمنع وصول الغذاء والدواء.

وأضافت أن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحقّ إخوانِنا في غزة تضع الأمة بأكملِها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدوَّ إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية، وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتِها.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكديها على أن اليمن العزيز يؤدي دورَهُ وفقَ قدراتِهِ وإمكاناتِهِ، رفضًا للعدوانِ والحصارِ على غزةَ، ورفضًا لاستباحةِ البلدانِ العربيةِ والإسلاميةِ. مضيفة أن عملياتها العسكرية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق أعلن العدو الإسرائيلي اختراق طائرة مسيّرة الأجواء ووصولها إلى سماء "إيلات"، زاعما أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في "إيلات" دون تفعيل صافرات الإنذار.

