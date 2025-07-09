  1. الرئيسية
الإعلام الحربي اليمني ينشر عملية إغراق سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر+فيديو

9 يوليو 2025 - 08:44
رمز الخبر: 1706013
مصدر: مصادر يمنية
وثقت لحظة استهداف السفينة "ماجيك سيز" بزوارق بحرية مسيرة قبل تنفيذ القوات الخاصة في البحرية عملية الاقتحام، وغرق السفينة بالكامل في البحر.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وزع الإعلام الحربي اليمني مساء أمس، مشاهد لعملية استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد رفض طاقم السفينة التجاوب مع نداءات وتحذيرات القوات البحرية قبل التعامل العسكري معها.

ووثقت لحظة استهداف السفينة "ماجيك سيز" بزوارق بحرية مسيرة قبل تنفيذ القوات الخاصة في البحرية عملية الاقتحام، وغرق السفينة بالكامل في البحر.

وكانت القوات المسلحة أعلنت أمس استهداف السفينة "ماجيك سيز" التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.. موضحة أن عملية الاستهداف جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها القوات البحرية اليمنية للسفينة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات.

