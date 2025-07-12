تحت شعار "نصرة لغزة.. مسيراتنا مستمرة وعملياتنا متصاعدة".. اليمن يشهد مسيرات مليونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحماس أكبر وعزيمة أقوى خرج أبناء الشعب اليمني اليوم، على نطاق واسع في مسيرات حاشدة بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات تأييدًا لعمليات القوات المسلحة النوعية والمتصاعدة في إطار المعركة ضد العدو الصهيوني، ونصرة الشعب الفلسطيني.

المسيرات التي رفعت شعار "نصرة لغزة.. مسيراتنا مستمرة وعملياتنا متصاعدة" عبرت عن الفخر والاعتزاز بهذه العمليات البطولية التي استطاعت القوات المسلحة اليمنية من خلالها إرعاب العدو بقطع الإمداد البحري عنه.

وبخروجهم الكبير أكد أبناء الشعب اليمني أنهم سيظلون عبر التاريخ أولي العزم والبأس الشديد، والضمائر الحية، والإيمان الراسخ، الذي جعل منهم شعبا لا يقبل المساومة أو التفريط بمبادئه وقضايا أمته في الوقت الذي انحدرت فيه الكثير من الشعوب العربية والإسلامية على كافة المستويات نتيجة ارتهان انظمتها وحكامها لأعداء الأمة.

كما عبر اليمنيون عن وعيهم العالي، تجاه الأخطار التي تحاك ضد شعوب الأمة، والتي جاءت على اثرها استجابتهم العملية قيادة وشعبا وجيشا في افشال تحركات العدو رغم كل التحديات والمعاناة التي يواجهونها نتيجة عشرة أعوام من العدوان والحصار.

ففي العاصمة صنعاء شهد ميدان السبعين مسيرة جماهيرية كبرى عبرت الحشود المشاركة فيها عن الفخر والاعتزاز بالعمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان العدو الصهيوني المجرم، وآخرها إغراق سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.

وجددّت التأكيد على مواصلة الاستنفار والتحشيد وتعزيز الجاهزية استعداداً لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو الإسرائيلي وأدواته، وكذا الثبات على الموقف الجهادي المساند والمناصر للشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات.

وأشارت الجماهير المحتشدة إلى أن هذا الموقف مبدئي ولا يمكن أن يتزحزح حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.. مستنكرة استمرار الخذلان العربي والإسلامي إزاء مظلومية الشعب الفلسطيني المسلم الذي ما يزال يتعرض للإبادة والتجويع والحصار منذ واحد وعشرين شهراً.

وفي محافظة صنعاء أقيمت بمديريات القطاع الغربي مسيرات جماهيرية ووقفات شعبية غاضبة، استنكارا تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للموقف الأمريكي الداعم لاستمرار الجرائم الوحشية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم، وفي ظل صمت وخذلان عربي إسلامي.

وأكدوا استمرارهم في الخروج الأسبوعي، لدعم وإسناد غزة، انطلاقًا من المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية.. مباركين العمليات العسكرية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب والبحر الأحمر وتشديد الحصار البحري عليه.

إلى ذلك احتشد أبناء محافظة الحديدة، في 248 ساحة بمركز المحافظة وعموم المديريات، في مسيرات جماهيرية حاشدة، تأكيدًا على استمرار الثبات في نصرة الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني المستمر في قطاع غزة.

واستنكر أبناء الحديدة، استمرار التواطؤ الدولي، والتجاهل المتعمد لمجازر الاحتلال.. معتبرين هذا الصمت شراكة في إبادة الفلسطينيين، وسقوطًا أخلاقيًا للمنظمات الأممية.

وأكدوا أن الشعب اليمني، بقيادته الحكيمة ومشروعه القرآني، وبوعيه وهويته الإيمانية، ثابت في موقفه المناصر لغزة، ولن تنال منه المؤامرات ولا التهديدات، وأن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب ديني وإنساني لا يقبل التراجع أو المساومة.

في السياق خرجت في محافظة صعدة 38 مسيرة حاشدة بمركز المحافظة والمديريات لمباركة العمليات التي يحققها أبطال القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، نصرة للشعب الفلسطيني.

وأعلن أبناء صعدة تفويضهم الكامل للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة لإيلام العدو الصهيوني وداعميه.. مؤكدين استمرار مسيراتهم المليونية المساندة لغزة وعمليات القوات المسلحة اليمنية العسكرية ضد العدو الصهيوني.

وجددّوا ثباتهم في إسناد الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومة الباسلة بعمليات عسكرية متصاعدة ونوعية حتى يكف العدو الصهيوني عن إجرامه بحق الشعب الفلسطيني ويرفع حصاره الظالم عن غزة.

بدورها شهدت محافظة إب 206 مسيرات جماهيرية حاشدة استنكارا للجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تكشف عن همجية الاحتلال وانتهاكه لكل المواثيق الدولية.

وعبر أبناء المحافظة عن التأييد لعمليات المقاومة الفلسطينية التي تأتي في إطار حق الدفاع عن الأرض والعرض وهو حق مقدس لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه.. مؤكدين أن موقف اليمن راسخ كالجبال، وأن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني واجب ديني وإنساني تجاه قضايا الأمة.

ونددت المسيرات بالتواطؤ والصمت الدولي والأممي إزاء استمرار سياسة التجويع وجرائم الإبادة الصهيونية في قطاع غزة والتي تستدعي من الأمة تحركا فوريا على كافة الأصعدة لمواجهة الصلف الإسرائيلي المتجرد من كل القيم الإنسانية.. لافتين إلى أن اليمن سيستمر في خوض معركة العزة والكرامة في مواجهة الكيان الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

على الصعيد ذاته احتشد أبناء محافظة تعز في 67 مسيرة حاشدة تأكيدا على الموقف الثابت مع غزة والاستمرار في العمليات المتصاعدة ضد العدو الصهيوني المجرم.

وبارك أبناء تعز العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة ضد العدو الصهيوني المجرم.. موضحين أن الشعب اليمني لا يمكن أن يترك الأشقاء الفلسطينيين لوحدهم في مواجهة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي.

وجددوا التأكيد على موقف اليمن الثابت مع المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، والتفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لاتخاذ كافة الخيارات المناسبة لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة حتى زوال الكيان المؤقت.

فيما أقيمت بمحافظة البيضاء مسيرات جماهيرية حاشدة بمركز المحافظة والمديريات نصرة للقضية الفلسطينية ومواجهة العدوان الصهيو أمريكي.

وأكد المشاركون في مسيرات البيضاء أن هذا الخروج الجماهيري يأتي استجابةً لله سبحانه وتعالى، وجهاداً في سبيله، وابتغاءً لمرضاته، ونصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، في مواجهة الطغيان والاجرام اليهودي الصهيوني الأمريكي.

وحيا أبناء المحافظة العمليات البطولية لمجاهدي المقاومة الفلسطينية رغم المعاناة والظروف الصعبة التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين نتيجة 21 شهرا من العدوان الصهيوني وما يفرضه من حصار وتجويع بحق أهالي القطاع.

وإلى محافظة الضالع حيث خرجت مسيرات حاشدة بمديريات دمت والحشا وقعطبة وجين استمرارا في الثبات نصرة لغزة، واستنفارا في مواجهة أي تحرك أو تصعيد من قبل العدو الصهيوني.

وندد أبناء الضالع باستمرار صمت الأنظمة العربية والإسلامية عن المجازر البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة.. مؤكدين أن الشعب اليمني بقيادته الحكيمة ومشروعه القرآني وتحركه الجهادي الصادق لن يتراجع عن مواقفه المناصرة لغزة وكل فلسطين.

وباركوا عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبحر الأحمر.. معبرين عن الفخر والاعتزاز بالمواقف البطولية والصمود الأسطوري للمجاهدين في قطاع غزة.

من جانبهم نظم أبناء محافظة المحويت مسيرات ووقفات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن الاستعداد لمواجهة العدوان الصهيو أمريكي.

ورفع المشاركون في مسيرات المحويت، العلمين اليمني والفلسطيني مرددين هتافات وشعارات تضامنية مع أبناء غزة في مواجهة الصلف الصهيوني والوحشية البربرية.

وجددوا التأكيد على موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني حتى تحقيق النصر.

كما خرج أبناء مديرية القبيطة بمحافظة لحج في مسيرتين حاشدتين ووقفة، تأكيداً على مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني وتنديداً باستمرار العدوان الصهيوني على غزة.

وجدد المشاركون في المسيرتين والوقفة التأكيد على الموقف اليمني الثابت والمبدئي في مواجهة الغطرسة الصهيونية والوقوف إلى جانب المظلومين في غزة، والجاهزية العالية والاستعداد الكامل لتنفيذ كل الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

محافظة ريمة هي الأخرى شهدت 82 مسيرة جماهيرية نصرة للشعب الفلسطيني ومباركة لعمليات القوات المسلحة والبحرية اليمنية ضد الكيان الصهيوني.

وعبر أبناء المحافظة عن الجهوزية التامة لمواجهة قوى الاستكبار العالمي وتقديم التضحيات الجسام في سبيل الانتصار للمقدسات الدينية ودعماً لمظلومية أبناء غزة والمقاومة الباسلة.

كما باركوا العمليات البطولٌية للقوات المسلحة والقوة الصاروخٌية والطيران المسٌير والقوات البحرٌية في استهداف السفن الإسرائيلية التًي أثلجت صدور كل الأحرار فًي العالم.. مطالبين القوات المسلحة اليمنية باستمرار العمليات البحرية ضد السفن الإسرائيلية أو المتعاونة مع كيان العدو المجرم حتى يرفع الحصار عن الأشقاء فًي غزة المحاصرة.

في حين شهدت محافظة الجوف مسيرات جماهيرية بكافة المديريات أكد المشاركون فيها ثبات الموقف والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات والتضحيات انطلاقا من الثقة بالله ووعده بالنصر لعباده المظلومين.

وعبر أبناء الجوف عن الاستعداد لمواصلة التحرك ضد قوى الطغيان والإجرام الصهيوني إسناد الشعب الفلسطيني استشعارا للمسؤولية الدينية والإنسانية في نصرة المظلومين في قطاع غزة.. مباركين التصعيد العسكري لقواتنا المسلحة ضد العدو الصهيوني والسفن المتعاملة معه.

وأكدوا الثبات في ميادين الجهاد والتضحية بلا وهن ولا فتور مهما كانت النتائج والتهديدات حتى ينصاع العدو ويوقف عدوانه وحصاره عن الأشقاء في غزة.

وفي محافظة حجة خرجت 268 ساحة نصرة للشعب الفلسطيني في غزة ردد المشاركون فيها هتافات الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني استجابة لله وجهادًا في سبيله وتحركًا ضد الطغيان والإجرام اليهودي والجهوزية الكاملة لمواجهة العدو الصهيوني.

وحذر أبناء حجة من خطورة الموالاة للأعداء، كونه يؤدي إلى الهاوية والخسران في الدنيا والآخرة.. مؤكدين الجهوزية لتقديم المزيد من التضحيات مهما كان حجم التحديات.

وعبروا عن الحمد لله سبحانه وتعالى على عونه وتأييده لمجاهدي المقاومة الفلسطينية وأبطال القوات المسلحة، الذين يلقنون العدو الصهيوني دروسًا في التضحية والفداء دفاعًا عن الأرض والعرض والسيادة.

أما محافظة عمران فشهدت مسيرات جماهيرية غير مسبوقة في 106 ساحات بعاصمة المحافظة ومديرياتها تأكيدا على أن الشعب اليمني سيواصل الوقوف مع غزة مهما كانت النتائج.

وأكدت مسيرات عمران أن هذا الخروج يأتي استجابة لله سبحانه وتعالى ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، في مواجهة الطغيان والاجرام الصهيوني الأمريكي.

وحيا أبناء المحافظة استمرار المقاومة الفلسطينية في التنكيل بجيش العدو وتكبيده الخسائر الكبيرة، والتي سيكون ثمنها النصر المؤزر على الكيان الغاصب.

وامتدادا لذلك أكد أبناء محافظة مأرب خلال 17 مسيرة جماهيرية حاشدة المضي في طريق الجهاد والبذل والتضحية إسنادا للشعب الفلسطيني الشقيق والانتصار لقضيته العادلة والدفاع عن قضايا ومقدسات الأمة.

وجدد المشاركون في مسيرات مأرب الإدانة والاستنكار لاستمرار الخذلان العربي والإسلامي والتواطؤ الدولي تجاه ما يتعرض له الأشقاء في غزة من إبادة وتجويع وتنكيل وحصار ظالم من قبل العدو الصهيوني المجرم.

