إيران تنضم إلى قائمة الدول العشر المنتجة للماء الثقيل في العالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إنجاز جديد، أعلنت إيران عن انضمامها إلى قائمة الدول العشر الرائدة في إنتاج الماء الثقيل، وذلك بفضل تشغيل وتطوير مجمع خنداب للماء الثقيل الواقع بالقرب من مدينة أراك.

ويُعتبر الماء الثقيل، الذي يُستخدم في بعض أنواع المفاعلات النووية، مادة استراتيجية في الصناعة النووية.

ويتميز الماء الثقيل بتركيبته الفريدة، حيث يتكون من ذرة أكسجين وذرتي ديوتيريوم، وهو نظير أثقل للهيدروجين.

ويُستخدم على نطاق واسع في الصناعات النووية وإنتاج النظائر الطبية، نظرًا لقدرته الفعالة على تباطؤ النيوترونات.

مجمع خنداب، الذي بُني على مساحة 20 هكتارًا، بدأ العمل عليه في عام 1984 وتم تشغيله رسميًا في عام 2006. ويُنتج المجمع حاليًا حوالي 20 طنًا من الماء الثقيل سنويًا، مع تصدير جزء منه إلى دول مثل الولايات المتحدة وروسيا.

على الرغم من التحديات، بما في ذلك العدوان الذي تعرض له المجمع من قبل الكيان الصهيوني في يونيو 2025، إلا أن إيران أكدت عدم حدوث أي خسائر أو تسرب إشعاعي.

تسعى إيران إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمية من خلال زيادة كفاءة مجمع خنداب وتوسيع نطاق إنتاجها، مما يعكس التزامها بالتطور التكنولوجي والاقتصادي في هذا المجال الاستراتيجي.

