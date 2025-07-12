60 نائباً بريطانياً يطالبون بالاعتراف الفوري بفلسطين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــطالب نحو 60 نائباً من «حزب العمال البريطاني» بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.

وفي رسالة وجّهوها إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، يوم الخميس، ونشرتها صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، حذّر النواب من أنّ «عدم الاعتراف بفلسطين كدولة يعني أننا نتراجع عن سياستنا الخاصة بحل الدولتين، ونُبقي على توقعات بإمكانية استمرار الوضع الراهن، ما يؤدي إلى محو وضمّ الأراضي الفلسطينية».

وتضمّنت الرسالة أيضاً تحذيراً من أنّ «غزة تتعرّض لتطهير عرقي».

وطالب النواب باتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطط لإجبار سكان غزة على الانتقال إلى رفح، وجعلها منطقة تركيز للنازحين، تمهيداً لتهجيرهم لاحقاً إلى مصر أو عبر البحر.

في سياقٍ آخر، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، أنّها سجلت أعلى عدد من حالات سوء التغذية الحاد على الإطلاق منذ بدء عملها في غزة.

وأكدت المنظمة أنّ تدفق الغذاء والإمدادات الطبية بشكل مستدام وعاجل إلى القطاع «أمر ضروري للغاية».

وسجلت المنظمة أكثر من 700 امرأة حامل ومرضعة ونحو 500 طفل يعانون من سوء تغذية حاد ومتوسط، في مراكز التغذية العلاجية الخارجية في العيادتين التابعتين لها بالقطاع.