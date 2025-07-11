حدث أمني صعب يستهدف قوات الاحتلال الصهيونية شمالي قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الجمعة بوقوع "حدث أمني صعب" جديد شمالي قطاع غزة بعد ساعات من تفجير المقاومة مبنى مفخخا في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس مما أسفر عن مقتل وجرح جنود، في حين ارتكب قوات الاحتلال مجزرة بحق نازحين في منطقة جباليا.

وأفادت مواقع إسرائيلية بإجلاء جنود من موقع الحدث الأمني نحو مستشفى في فلسطين المحتلة.

مقتل ضابط

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني خلال ما وصفها بـ"عملية للجيش" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضابط أصيب خلال عملية تفخيخ وتفجير مبان تابعة لحماس، ما أدى إلى إصابة الضابط بجروح قاتلة يرجح أنها نتيجة تطاير أجزاء المبنى.

وقالت إذاعة الجيش المحتل إنه تم فتح تحقيق في ملابسات مقتل الضابط في لواء غولاني.

وكان 5 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 14 آخرون مساء الاثنين الماضي في كمين نفذته كتائب القسام في بيت حانون شمالي القطاع.

ومساء أمس، فجّر مقاومون مبنى مفخخا في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس (جنوبي القطاع) مما أدى لانهيار المبنى على الجنود.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية -في وقت مبكر اليوم- إن حصيلة هذه العملية ارتفعت إلى قتيلين و6 مصابين من الجنود، جروح بعضهم خطيرة.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ضابط برتبة نقيب في لواء غولاني في معركة بجنوب قطاع غزة، من دون أن يوضح ما إذا كان قتل في تفجير خان يونس أم لا.

تفجير واشتباك

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المبنى الذي انهار على القوة الإسرائيلية كان مفخخا مسبقا، مشيرة إلى وقوع تبادل كثيف لإطلاق النار عقب التفجير.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مسعفة بجروح خطيرة في حادث انهيار المبنى.

وقد أكدت مواقع إسرائيلية شن المقاتلات الإسرائيلية غارات كثيفة على خان يونس عقب العملية.

وكان مقاومون من كتائب القسام استهدفوا أول أمس قوة إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة (شرق خان يونس) وقام أحد أحدهم بقتل جندي إسرائيلي بعد استهداف جرافة كان يقودها.

وقد حصلت الجزيرة على صور لكتائب القسام تظهر إغارة مقاتليها على تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عبسان الكبيرة.

وتظهر الصور استهداف مقاتلي القسام جنود الاحتلال مما أدى إلى إصابة أحدهم. وقد حاول المقاتلون أسر الجندي لكن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه.

وفي تعليقها على فيديو محاولة أسر القسام جنديا إسرائيليا، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقطع مرعب وصعب وغير مناسب لذوي القلوب الضعيفة.

كما ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن فيديو حماس يكذب الرواية الإسرائيلية، فالجندي لم يقاتل بشراسة كما قيل، بل فر من أرض المعركة.

وشهدت خان يونس في الآونة الأخيرة تصاعدا لافتا لعمليات المقاومة مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، قتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة منذ بداية الشهر الجاري.

وفي غضون ذلك، توغلت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة خان يونس، وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة قيام جرافات إسرائيلية بأعمال حفر وتجريف في منطقة كانت مكتظة بخيام النازحين، حيث فر المئات تاركين خيامهم ومستلزماتهم.

مجزرة بجباليا

في تطورات العدوان الإسرائيلي، قال مصدر طبي في مستشفى الشفاء بغزة إن 8 أشخاص استشهدوا وأُصيب آخرون -معظمهم أطفال ونساء- الليلة الماضية إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأضاف المصدر الطبي أن أفراد أسرة كاملة استشهدوا نتيجة الغارة، ووصف أطباء حالة عدد من المصابين بالحرجة.

ومن جهتها، أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن طائرات الاحتلال نفذت قبيل فجر اليوم غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وبالتوازي مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات نسف كبيرة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وبالتوازي مع ذلك، تعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي، في حين استهدفت طائرات مسيرة حييْ تل الهوى والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات فجر اليوم إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما أُصيب طفل بجروح خطيرة بعد إطلاق آليات جيش الاحتلال النار على نازحين غرب خان يونس.

وبالتزامن، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف كبيرة للمنازل وسط وجنوب مدينة خان يونس.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 74 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس.

ومن بين الشهداء 15 قضوا في قصف إسرائيلي استهدف نساء كُن ينتظرن مع أطفالهن أمام عيادة طبية في دير البلح وسط القطاع.

ومنذ استئناف العدوان على غزة، استشهد 7200 فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

.....................

انتهى / 323