إمام جمعة النجف يحذر من مخطط صهيوني يستهدف قادة الإطار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذر إمام جمعة النجف الأشرف صدر الدين القبانجي، أمس في خطبة صلاة الجمعة، من "مخطط إسرائيلي لتصفية قادة الإطار التنسيقي وإعلان حكومة الإنقاذ الوطني في العراق".

وذكر القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "هناك بعض المؤشرات وتسريب أسرار من جهات عليا تقول إن هناك مخططاً إسرائيـلياً هدفه أولاً: تصفية جميع قادة الإطار التنسيقي، والخطوة الثانية: إعلان حكومة الإنقاذ الوطني".

وأضاف أن "هذا الكلام ليس خيالياً، وإنما هنالك مؤشرات، وتجربة جمهورية إيران الاسلامية أمامنا بما فعلته دولة الاحتلال الصهيونية، والتي أرادت فيها القضاء على الحكم في الجمهورية الاسلامية بتصفية القيادة أولاً ثم ملء الفراغ السياسي والحكومي بطريقة أخرى".

وتابع القبانجي "نحن نعتقد بأن كل هذه التجارب فاشلة، ومثال ذلك عندما بدأ الرد العكسي في الجمهورية الاسلامية بعد اغتيال قادتـها وتغيرت المعادلة وبدأت تُضرب الصواريخ على الكيان المحتل الغاصب، فليعتبر الإسرائيليون"، مشدداً بالقول "نحن لدينا الثقة بالله ونصر من عنده، وشعبنا لديه حب الحسين، والله لن يتركنا".

