إمام جمعة النجف يدعو إلى مقاطعة "الكيان الصهيوني" اقتصادياً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ألقى السيد صدر الدين القبانجي خطبتي صلاة الجمعة اليوم 19 سبتمبر/أيلول 2025 في النجف الأشرف، حيث تناول جملة من القضايا السياسية والدينية.

دعوة لمقاطعة "إسرائيل" اقتصاديًا وانتقاد مؤتمر الدوحة

وفي الخطبة السياسية، تناول سماحته مؤتمر الدوحة قائلاً: "في مؤتمر القمة العربية والإسلامية الذي عُقد في الدوحة مؤخراً إثر الضربة الإسرائيلية، لقد خرج المؤتمرون بالاستنكار فقط". مضيفاً: "نحن ندعو إلى مقاطعة اقتصادية للبضائع الإسرائيلية، ومنع التبادل التجاري معها، ومنع السياحة إليها، وهذا أمر مقدور عليه".

اغتيال الشيخ القرغولي جريمة بشعة ودعوة للتحقيق

وتطرق سماحته إلى حادثة اغتيال الشيخ عبد الستار القرغولي في بغداد، قائلاً: "شهدت العاصمة بغداد وفي منطقة الدورة اغتيال الشيخ حيث دخل 70 نفراً واتخذوا من الصف الأول مقراً لهم ثم اقتادوا الشيخ إلى غرفته وانهالوا عليه بالضرب حتى أدى إلى وفاته حسب التقرير الرسمي". وأشار إلى أنّ "اثنين من المتهمين ادعوا انتماءهم إلى ما يسمى بـ(المدخلية)"، داعياً "الجهات المسؤولة للتحقيق في هذه القضية وملاحقة الجناة واعتبارهم جماعات غير مرخصة".

الانتخابات طريق الإصلاح وتحذير من الخطاب المذهبي

وفي شأن الانتخابات، قال سماحة السيد القبانجي: "الساحة العراقية اليوم بدت ساخنة في انتخابات مجلس النواب وقد تحولت المعركة الانتخابية اليوم من معركة سياسية إلى معركة مذهبية حسب تصريحات البعض". مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات هي الطريق الأسلم للإصلاح والمحافظة على هذه التجربة العراقية ونصرة الدين والمذهب، داعياً المؤمنين إلى المشاركة فيها "لما يختارونه ويرونه الأصلح للدين والوطن.

بداية العام الدراسي وإدراج منهج جرائم البعث

كما رحّب سماحته ببداية العام الدراسي الجديد، قائلاً: "الأسبوع القادم سيشهد بدء العام الدراسي الجديد وسيتوجه أبناؤنا وبناتنا إلى التعليم الذي هو الضمان لمستقبل الجيل الجديد". وأشاد بقرار "إدراج منهج جرائم البعث في المناهج الإعدادية"، واصفاً إياه بأنه "خطوة بالاتجاه الصحيح"، ومطالباً الكادر التعليمي "بشرح هذه الجرائم للطلاب وبالوثائق".

محاسبة النفس طريق التكامل المعنوي

وفي الخطبة الدينية، تناول سماحته موضوع "محاسبة النفس"، حاثاً الحضور على أهمية مراقبة الذات خمس مرات يومياً، مستشهداً بالحديث النبوي: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا". وخلص إلى أنّ هذه المحاسبة هي أساس التنمية البشرية والتكامل المعنوي.

