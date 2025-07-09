ترامب: الوضع في غزة مأساوي وسأسعى لحل الصراع نهائيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "الوضع في غزة مأساوي، وسنعمل على حل هذا النزاع بشكل دائم". وأضاف أنه يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، لمناقشة ملف غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا جديدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة على لقائهما الأول، لمواصلة النقاش حول التطورات في قطاع غزة.

وأكد ترامب: "سنتحدث حصريا تقريبا عن غزة".

وكان نتنياهو صرح للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: "يجب أن ننهي العمل في غزة، نحرر رهائننا، وندمر قدرات حماس... لن تكون هناك حماس بعد الآن".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل وافقت على مقترح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، واصفا إياه بأنه "جيد ويتوافق مع مقترح ويتكوف الأصلي"، مؤكدا أن "التقليل من الحديث عنه علنًا يصب في مصلحة التوصل إلى اتفاق".

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كشف من جانبه عن تقدم في المفاوضات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهاية الأسبوع الجاري. وقال: "نتحدث عن هدنة تمتد لـ60 يوما، تشمل الإفراج عن عشرة اسرى أحياء وتسعة قتلى". وأضاف أن القضايا الخلافية تقلصت من أربع إلى واحدة فقط، وأن المباحثات المقبلة ستعقد في الدوحة، مشددا على أن هدف واشنطن هو تحقيق "سلام دائم" في غزة.