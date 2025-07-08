تقرير مصور / متحف الكفيل يعرض مقتنيات تخص واقعة الطف لزائري مرقد أبي الفضل العباس (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يعرض قسم متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في العتبة العباسية المقدسة، مقتنيات متحفية ترتبط بأحداث واقعة الطف، لزائري مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) خلال أيام شهر المحرم الحرام. وخصص القسم صندوقَ عرض زجاجيًّا يضم قطعًا متحفية عدة منها: قربة نحاسية، وكف، وريشة خضراء، فضلاً عن مجموعة من السيوف والدروع والمقتنيات الأخرى ذات الصلة بالواقعة الأليمة.ويفتح المتحف أبوابه أمام الزائرين يوميًّا من الصباح حتى المساء، لتمكينهم من الاطلاع على هذه النفائس التأريخية.

