مشاركة مواكب ورؤساء عشائر في مؤتمر مراسيم يوم 13 محرم برعاية العتبة الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة مؤتمره السنوي الخاص بمراسيم يوم الثالث عشر من محرم الحرام، بمشاركة عدد من رؤساء العشائر وأصحاب المواكب والهيئات.

وقال رئيس القسم المهندس رسول فضالة في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم الشعائر والمواكب الحسينية عقد مؤتمره السنوي الخاص بتنظيم مراسيم يوم الثالث عشر من محرم (عزاء دفن الاجساد الطاهرة)، بمشاركة وحضور واسع من رؤساء العشائر وأصحاب المواكب والهيئات ".

وأوضح أن" انعقاد المؤتمر جاء بتوجيه مباشر من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بهدف التشاور وتبادل الرؤى والخبرات، والاطلاع على مختلف تفاصيل العزاء، إلى جانب مناقشة ابرز التحديات والمعوقات التي واجهت المواكب في الأعوام السابقة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بما يسهم في تحقيق أعلى درجات التنظيم والانسيابية خلال إحياء المراسيم".

يشار إلى أن قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة قد استنفر جميع جهوده لرسم خارطة طريق واضحة لحركة المواكب، من حيث مسيرها ودخولها وخروجها من الصحن الحسيني الشريف.

