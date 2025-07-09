صعدة اليمنية..فعالية ثقافية إحياء ليوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظم قطاع التربية والتعليم بمديرية صعدة ومجمع السعيد التربوي أمس فعالية ثقافية إحياء ليوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام).

وفي الفعالية أشار مسؤول قطاع التربية والتعليم بالمحافظة محمد الدولة أن ذكرى عاشوراء ليست مجرد حدث تاريخي، بل مدرسة متجددة لكل الأحرار والثائرين في وجه الطغيان، ومصدر إلهام للشعوب في مواجهة التحديات والمؤامرات.

وربط بين الواقع الذي عاشه الأمام الحسين وبين واقع اليوم .. مشيراً إلى أن الأمة التي تخلت عن الإمام الحسين وعن قضيته العادلة قضية الإسلام ، تتجسد اليوم في الأمة التي تخلت عن غزة وهي تقتل وهي تذبح وهي تقصف بأيدي اليهود والنصارى .

وأكد الدولة أن المخلصين الذين ناصروا الحسين في معركة كربلاء في يوم عاشوراء، لا يختلفون عن من يناصر اليوم معركة الحق المتمثلة في غزة "كربلاء هذا العصر".

تخللت الفعالية بحضور نائبي مسؤول قطاعي التربية والتعليم بالمحافظة عبدالله الجلال و التربية والتعليم بمديرية صعدة عبدالفتاح حجر مشاركات خطابية وإنشادية وشعرية عبرت في مجملها عن شرف حمل الشعب اليمني الراية في مواجهة الطغاة والمستكبرين واقتدائه بالإمام الحسين عليه السلام في الثورة على الطغاة والمجرمين.

حضر الفعالية رئيسا شعبتي التعليم احمد عبدالله الحمزي والتدريب والتأهيل علي الوادعي وعدد من مسؤولي قطاع التربية بالمديريات ومدراء الإدارات بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة.



