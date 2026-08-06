الكيان الصهيوني يواصل اعتداءه على مناطق في جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان، ليل الأربعاء-الخميس بأنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية اعتدت بغارات على بلدة المنصوري في قضاء صور.

كما أفاد المراسل باستهداف طائرات الاحتلال المُسيَّرة على 3 دفعات منطقة البرج الشمالي في قضاء صور، الأمر الذي أدى إلى عدد من الإصابات قامت بإجلاءهم وحدات الإسعاف والدفاع المدني.

تزامناً، قال المراسل، إنّ "جيش" الاحتلال الاسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة حداثا جنوبي لبنان، ومدفعيته تستهدف محيط مرتفع علي الطاهر.

كما واصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي على بلدة مجدل زون وأطراف بلدتي المنصوري والحنية.

ويوم الأربعاء، أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان باستشهاد شخص وإصابة 12 آخرين في اعتداء إسرائيلي بغارة على مصلى في بلدة تبنين.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان بأشكال مختلفة، تتجلى في تفجير ونسف البيوت، وجرف المقابر وإحراق الأحراج، فضلاً عن القصف المدفعي والغارات من الطائرات المسيّرة، على الرغم من اتفاق "الإطار" والمفاوضات المباشرة بين حكومة الاحتلال وحكومة لبنان.

وكان أقر الاحتلال، الأربعاء، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عدد من الجنود من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.

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