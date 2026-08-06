العتبة العلوية المقدسة تعلن عن نجاح خطتها الخاصة بزيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع الإدارة المحلية والقيادات الأمنية والخدمية في المحافظة، نجاح خطتها المتكاملة لخدمة زائري الأربعين، مؤكدةً تسجيل نحو 17 مليونًا ونصف المليون زائر تشرّفوا بزيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) خلال موسم الزيارة.

وأكّد عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة، الخادم حيدر العيساوي، في كلمته خلال المؤتمر، الذي عُقد في العتبة المقدسة بحضور رئيس مجلس المحافظة وأعضائه، ومحافظ النجف الأشرف، ومديري الدوائر الأمنية والخدمية، أن الإحصاءات الأولية أظهرت وصول عدد زائري مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، منذ اليوم الأول من شهر صفر حتى ختام مراسم زيارة الأربعين، إلى قرابة 17 مليونًا ونصف المليون زائر، مبينًا أن هذه الأرقام تقريبية وقابلة للزيادة مع استمرار عمليات التدقيق والإحصاء.

النجف محطة الزائرين

وأوضح العيساوي أن مدينة النجف الأشرف تمثّل المحطة الرئيسة لاستقبال الزائرين القادمين من خارج العراق ومن المحافظات الجنوبية، فضلًا عن كونها محطةً للعودة بعد إتمام مراسم الزيارة في كربلاء المقدسة، الأمر الذي يجعل حجم الزخم البشري فيها استثنائيًا، ويعكس مكانتها المحورية في إدارة الزيارة الأربعينية.

وأشار إلى أن جميع أقسام العتبة العلوية المقدسة استنفرت طاقاتها لتقديم منظومة خدمات متكاملة، شملت الإيواء والمبيت، وتوزيع وجبات الطعام، والخدمات الطبية، والنقل، والأمن، وتوفير أماكن الوضوء والاستراحة، فضلًا عن سائر الخدمات التي يحتاج إليها الزائرون على امتداد أيام الزيارة.

تكامل مؤسسي

وبيّن العيساوي أن نجاح الخطة جاء ثمرةً للتنسيق المشترك بين العتبة العلوية المقدسة، ومجلس محافظة النجف الأشرف، وديوان المحافظة، والدوائر الأمنية والخدمية والطبية، مؤكدًا أن جميع الجهات عملت بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل صورة في خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) الوافدين إلى مدينة أمير المؤمنين (عليه السلام).

من جهته، أكّد محافظ النجف الأشرف، المهندس يوسف كناوي، في كلمته خلال المؤتمر، أن نجاح خطة زيارة الأربعين تحقق بفضل التعاون وتضافر الجهود بين أبناء مدينة النجف الأشرف، والعتبة العلوية المقدسة، والحكومتين الاتحادية والمحلية، والوزارات الساندة، لتقديم مختلف أنواع الخدمات للزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) ومدينة النجف الأشرف.

يُشار إلى أن نجاح الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) جاء نتيجة التنسيق المؤسسي الذي رافق إدارة ملف الزيارة بكفاءة عالية، وتكامل الجهود بين العتبة العلوية المقدسة والدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة النجف الأشرف، فضلًا عن تضافر جهود خُدّام العتبة المقدسة من جميع الأقسام والشُّعَب، والمُتشرِّفين بالخدمة من مختلف التخصصات.

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