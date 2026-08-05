ادعاءات استقالة الرئيس بزشكيان کاذبة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكدت العلاقات العامة لمكتب قائد الثورة الإسلامية في بيان صادرٍ عنها أن المصدر الرسمي لنشر الرسائل والأخبار ذات الصّلة بآية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي هو مكتبه ومكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، وأن أي أخبار تنشر خارج هذا الإطار تفتقر إلى المصداقية والصحة.

وجاء نص بيان العلاقات العامة لمكتب قائد الثورة الإسلامية على النحو الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد استحضار ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) وتقديم أسمى آيات التقدير والاحترام للروح السامية للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، نُحيط الشعب الإيراني الشريف والمبعوث علماً بأنه نُشرت في الأيام الأخيرة بعض الاقتباسات عن قائد الثورة الإسلامية في الفضاء الافتراضي، والتي مهّدت للأسف لبثّ القلق في أوساط الرّأي العام وإحداث الشرخ والانقسام والخلاف في المجتمع.

وبناءً على ذلك، نوضح بعض النقاط حول الأخبار والأمور المرتبطة بقائد الثورة الإسلاميّة:

1- المصدر الرسمي لنشر الرسائل والأخبار والأمور ذات الصّلة بآية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي هو الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلاميّة أو موقع حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلاميّة، وأن أي أخبار تنشر خارج هذا الإطار تفتقر إلى المصداقية والصحة.

2- أكد قائد الثورة الإسلامية في رسائله، بما في ذلك الرسالة الأخيرة، على صون الوحدة المقدسة وحفظ حرمة المسؤولين المخلصين والخدّام الأوفياء للنظام الإسلامي لا سيما الحكومة الموقّرة. وإن الأخبار التي تتسبب - على عكس التوصيات المؤكدة لقائد الثورة الإسلامية - في إحداث الانقسام والازدواجية في المجتمع وتؤدي إلى نسج افتراءات غير صحيحة بحقّ المسؤولين المحترمين، تصب في اتجاه أهداف المغرضين والأعداء الألدّاء للشعب الإيراني. وبناءً على هذا، فإن الأخبار المنتشرة في الفضاء الافتراضي والتي ادَّعى فيها أحد الأشخاص ردّ فعل قائد الثورة الإسلامية على خطاب جناب رئيس الجمهورية، هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة من الأساس.

العلاقات العامة لمكتب قائد الثورة الإسلامية | 04/08/2026

المصدر: قناة المكتب الإعلامي لسماحة قائد الثورة على تليغرام

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