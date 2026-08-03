واشنطن بوست: افتقار القدرة الدفاعية الأمريكية، تحدٍ جديد لدعم إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحسب هذا التقرير، حذّر الجنرال أليكسيس غرينكيويتش، قائد القوات الأمريكية في أوروبا، في رسالة سرية إلى كبار مسؤولي البنتاغون، من أنه سيُضطر للاختيار بين الدفاع عن الأراضي الأمريكية ومواصلة دعم إسرائيل بالصواريخ، في حال عدم وجود مدمرة إضافية.

ويشير هذا التحذير إلى الضغط المتزايد الذي تُشكّله الحرب الطويلة مع إيران على القدرة العملياتية للجيش الأمريكي.

وتُشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن استمرار الأعمال العدائية وتصاعد الهجمات الصاروخية قد أثّرا سلبًا على مخزون الولايات المتحدة من أنظمة الاعتراض. وفي الوقت نفسه، تواجه المدمرات المتمركزة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي لعبت لسنوات دورًا هامًا في اعتراض الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل، مشاكل ناجمة عن التآكل التشغيلي والحاجة إلى الصيانة.

ويُبيّن هذا التقرير أيضًا أن تقييمات البنتاغون السابقة قد أكّدت أن الجزء الأكبر من الدفاع الصاروخي الإسرائيلي يعتمد على الأنظمة الأمريكية، بما في ذلك منظومة ثاد والصواريخ الاعتراضية التي تُطلق من المدمرات الأمريكية؛ وهي مسألة تُسلّط الضوء بشكل أكبر على اعتماد تل أبيب على القدرات الدفاعية الأمريكية.

بحسب الصحيفة، ومع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية والتواجد المكثف للسفن الأمريكية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، ازداد الضغط على الأسطول البحري الأمريكي.

وقد دفع هذا الوضع القادة الأمريكيين إلى التحذير من تراجع الجاهزية القتالية ونضوب مخزونات الأسلحة، وهو ما قد يؤثر على قدرة الولايات المتحدة على إدارة أزمات دولية متعددة في آن واحد.

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