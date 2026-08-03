نقل أكثر من 38 ألف زائر للمشاركة بالأربعينية عبر 71 رحلة قطار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة النقل، نقل أكثر من 38 ألف زائر عبر 71 رحلة قطار.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق سجلت اكثر من سبعين رحلة عبر القطارات منذ يوم الأحد المصادف 2026/7/26 وإلى هذه الساعة، فيما بلغ مجموع الرحلات بين البصرة وكربلاء المقدسة 38 رحلة ذهابا وإيابا فيما بلغت الرحلات بين بغداد وكربلاء 33 ليكون مجموع الرحلات 71 رحلة نقلت خلالها اكثر من 38 الف زائر".

وأضافت، أن "الشركة تواصل نقل زائري الإمام الحسين (عليه السلام) عبر قطاراتها المتجهة إلى مدينة كربلاء المقدسة فضلاً عن تنفيذ عمليات التفويج العكسي للزائرين" .

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