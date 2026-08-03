  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. صور

نقل أكثر من 38 ألف زائر للمشاركة بالأربعينية عبر 71 رحلة قطار

3 أغسطس 2026 - 09:23
رمز الخبر: 1848078
نقل أكثر من 38 ألف زائر للمشاركة بالأربعينية عبر 71 رحلة قطار

وذكرت الوزارة في بيان أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق سجلت اكثر من سبعين رحلة عبر القطارات منذ يوم الأحد المصادف 2026/7/26 وإلى هذه الساعة، فيما بلغ مجموع الرحلات بين البصرة وكربلاء المقدسة 38 رحلة ذهابا وإيابا فيما بلغت الرحلات بين بغداد وكربلاء 33 ليكون مجموع الرحلات 71 رحلة نقلت خلالها اكثر من 38 الف زائر".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة النقل، نقل أكثر من 38 ألف زائر عبر 71 رحلة قطار.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق سجلت اكثر من سبعين رحلة عبر القطارات منذ يوم الأحد المصادف 2026/7/26 وإلى هذه الساعة، فيما بلغ مجموع الرحلات بين البصرة وكربلاء المقدسة 38 رحلة ذهابا وإيابا فيما بلغت الرحلات بين بغداد وكربلاء 33 ليكون مجموع الرحلات 71 رحلة نقلت خلالها اكثر من 38 الف زائر".

وأضافت، أن "الشركة تواصل نقل زائري الإمام الحسين (عليه السلام) عبر قطاراتها المتجهة إلى مدينة كربلاء المقدسة فضلاً عن تنفيذ عمليات التفويج العكسي للزائرين" .

.....................

انتهى / 323 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha