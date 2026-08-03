تقرير مصور/ وكيل الإمام الشهيد السيد الخامنئي (ره) يزور موكبا للشيخ زاكزاكي في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في طريقهم إلى مسيرة الأربعين، زار كل من الشيخ رضائي (وكيل الشهيد الإمام الخامنئي قدس سره في شؤون الحج والزيارة)، والشيخ محمد جواد أبو قاسم، والشيخ حاج آغا أميني، الموكب التابع لمكتب السيد إبراهيم زاكزاكي (حفظه الله) الواقع في العمود رقم 1117 على طريق النجف إلى كربلاء. ألقى الشيخ محمد جواد كلمة وجيزة قال فيها: "نحن نفتخر بوجود شخصية عظيمة كالشيخ زاكزاكي، وهناك حاجة إلى مساعدين لهذه الشخصية، وأنتم هم أولئك المساعدون... يجب علينا في هذا المحيط وفي هذا الطريق (طريق المسيرة) أن نكثر من الدعاء لأهمية ما يحمله هذا الطريق من معانٍ. وفي الختام، رفع الشيخ محمد جواد دعاءً بالثبات، ودعاءً خاصاً للمراجع الدينية، ودعاءً خاصاً للزعيم الشيخ زاكزاكي.