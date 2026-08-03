تقرير مصور/ موكب عشيرة "الصبيح" يقدم خدماته لزوار الأربعين الحسيني في كربلاء وبغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تعتبر عشيرة "الصبيح" واحدة من العشائر ذات الاصول الجنوبية التي يسكن جزء منها في منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة بغداد والتي عرفت بولائها وموالاتها للنبي محمــد وآل محمــد وعرف عنها تمسكها باحياء الشعائر وتقديم الخدمات منذ عقود طويلة من الزمن حتى بنى شيوخها مسجدا واسسوا موكبا يقيم العزاء الحسيني في كل مناسبة تختص باستشهاد او ولادة الائمة الاطهار، وابرزها الزيارة الاربعينية التي يقدمون فيها مختلف انواع الخدمات طيلة اسبوعين في كربلاء المقدسة فيقف شيخ العشيرة والشايب والشاب والصبي والطفل خداما للامام الحسين (عليه السلام).