مقر خاتم الأنبياء يتوعد تكبيد واشنطن الأثمان.. والجيش الإيراني يستهدف قاعدتين أميركيتين في الكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكّد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي، صباح الأحد، أنّ القوات المسلحة سترد على أي عمل وحشي بردٍّ مدمر.

وقال: "نوجّه رسالة إلى أميركا بأن أي محاولة للهيمنة أو فرض الإرادة أو العدوان ستُواجَه برد حاسم ومدمر"، متوعداً بتكبيد الولايات المتحدة أثماناً باهظة تفوق كلفة الحربين المفروضتين الثانية والثالثة.

وأشار إلى أنّ "العدو علق آماله على خلق الانقسام والفرقة بين الشعب والمسؤولين لأن هزيمة أميركا مرهونة بالتماسك الداخلي"، فيما "التصدي الجاد لهذه المؤامرة الشيطانية الهادفة إلى إحباط العزيمة أمر ضروري وواجب على الجميع".

وفي الختام، جدّد العهد مع السيد مجتبى خامنئي بأننا "سنلتزم بتوجيهاته في صون مبادئ الثورة".

الجيش الإيراني يستهدف قاعدتين أميركيتين في الكويت

وبالتزامن، أعلن الجيش الإيراني، صباح الأحد، استهداف قاعدتين مهمتين للولايات المتحدة في الكويت بهجمات بطائرات مسيّرة انتحارية.

وفي بيان، قال الجيش: "نفذنا هجمات واسعة بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأميركي في معسكر العديري، كما "استهدفنا رادار باتريوت وراداراً جوياً تابعين للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت".

وأكّد أنّ "استهداف القاعدتين جاء رداً على العدوان واستشهاد أبناء الوطن"، و"رداً على الهجمات على الجسور والبنية التحتية والمناطق المدنية".

كما أشار إلى أنّ "قاعدة علي السالم الجوية هي مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا".

أتى ذلك بينما تواصل الولايات المتحدة تواصل عدوانها الغاشم على جنوب إيران مستهدفة مواقع في هرمزغان .

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