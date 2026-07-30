السفارة الإيرانية تدين استهداف الحشد: أمن العراق وكرامته من أمن إيران وكرامتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، ( 29 تموز 2026 )، الهجوم الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي فجر اليوم.

وأكدت السفارة الإيرانية في بيان، لها، أن "أمن العراق وكرامته هما أمن إيران وكرامتها".

وأعربت السفارة عن تعازيها لشعب العراق، مشددة في الوقت ذاته على "دعم إيران الراسخ لاستقلال واستقرار جارتها العزيزة".

وكانت عدد من مواقع التابعة لهيئة الحشد الشعبي قد تعرضت لهجمات فجر اليوم استهدفت عددا من المحافظات، وسط تصاعد ردود الفعل السياسية والدعوات إلى حماية السيادة العراقية واتخاذ موقف رسمي إزاء التطورات الأمنية الأخيرة.

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