صدور العدد "157" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر العدد السابع والخمسون بعد المئة (157) من صحیفة "الآفاق"، لیستعرض أبرز الملفات والموضوعات التالیة:

1.رّد قائد الثورة الإسلامیة آیة الله السید مجتبی الحسیني الخامنئي علی رسالة البیعة من الأمین العام ومجاهدي حزب الله في لبنان

2.رسالة المجاهدین في حزب الله إلی القائد آیة الله السید مجتبی الحسیني الخامنئي

3.الأمین العام للعتبة الحسینیة یوقع مذکرة تفاهم مع حوزة خراسان العلمیة الإیرانیة

4.کلمة رئیس التحریر/الأربعین: مسار الحقیقة النابض بالحیاة (الصوت الحي لثقافة عاشوراء)

5.شهداء الفضیلة/حجة الإسلام الشهید الحاج الشیخ أبوتراب عاشوري

6.سیماء الصالحین/(السید القوچاني النجفي)

7.کلمات للحیاة/(العلامة الفقیه محمد حسین الطباطبائي)

8.صدر حدیثاً/مذکرات مشاي (مرکز کربلاء للدراسات والبحوث)

9.تعریف بکتاب/(کتاب عن رحلة أنتوني فلو من الإلحاد إلی الإیمان)

10.حوار/قافلة السبایا في بعلبك (مقابلة مع الشیخ الدکتور جعفر المهاجر، حوار: منهال الأمین)

11.قبس من نور/"الصوت الذي بقي".. حین انفتح باب العلم (أحمد باقر الطویل)

12.علماء وأعلام/الملا محمد جعفر شریعتمدار الأسترآبادي الطهراني

13.مصطلح الأسبوع/الحکم البدوي في الفقه والأصول (الشیخ حسین التمیمي)

14.مقتطفات/أسباب تخلف الشیعة عن نصرة الحجة (أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي)

15.أسئلة وردود/هل کتب المقاتل المتأخرة معتبرة؟

16.مقالة/زیارة الأربعین مسیرة عالمیة للإیمان والتضامن الإنساني (د. علي الموسوي)

17.شعر وقصیدة/أربعینیة الإمام الحسین (یوسف سرور)

18.مقالة/الأربعین: حینما تمضي الإنسانیة إلی کربلاء

19.مقالة/فقه المقاصد: قراءة في آفاق الاجتهاد المعاصر (قراءة تحلیلیة في رؤیة الشیخ حسین الخشن)

20.نصیحة نفسیة/انتصارات لا یراها أحد

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