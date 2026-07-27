بحماية قوات الاحتلال؛ 134 مستوطنا يدنسون المسجد الأقصى 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت مصادر مقدسية بأن 134 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، عبر باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته، وتلقوا شروحات حول “الهيكل” المزعوم، بالتزامن مع أداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، قبالة قبة الصخرة.

وشهد المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي، اقتحام أكثر من 5411 مستوطنا، تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، وسط تصعيد في وتيرة الاقتحامات، ومشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، إلى جانب تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين.

وأظهرت بيانات محافظة القدس ارتفاعا متواصلا في أعداد مقتحمي المسجد الأقصى منذ عام 2021، إذ ارتفع العدد من نحو 2200 مقتحم في عامي 2022 و2023، إلى ثلاثة آلاف في عام 2024، ثم قرابة أربعة آلاف في عام 2025، وصولا إلى خطة تستهدف مشاركة خمسة آلاف مقتحم خلال العام الجاري.

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