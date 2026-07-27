العتبة العباسية تستقبل وفدًا من مرقد السيدة المعصومة (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استقبل المشرف على مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) التابع للعتبة العباسية المقدسة السيد جواد الحسناوي، وفدًا من مرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)، للاطلاع على الخدمات المقدمة لزائري الأربعين.

وقدم الحسناوي للوفد الزائر شرحًا عن الخدمات التي يوفرها المجمع لزائري الأربعين، والجهود المبذولة لتلبية احتياجاتهم على امتداد أيام الزيارة المباركة بما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم.

ويقع مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) في الطريق الرابط بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ويُعد من أبرز المواقع الخدمية التي تستقبل الزائرين المتوجهين إلى مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، مقدمًا لهم مختلف الخدمات في موسم الزيارات المليونية.

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