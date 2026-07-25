إصدار عددين جديدين من نشرتي الكفيل والخميس + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 1083 من نشرة الكفيل والعدد 1098 من نشرة الخميس.

ويشرف على إصدار النشرتين الأسبوعيتين مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم، الذي يعمل على تقديم محتوى معرفي متنوع يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وركز العدد الجديد من نشرة الخميس على محاور تناولت نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) وأبعادها القيادية والإصلاحية، وضم العدد الجديد من نشرة الكفيل مجموعة من الموضوعات الثقافية والدينية الهادفة التي تواكب اهتمامات القراء والزائرين.

ويعكس وصول نشرة الكفيل إلى عددها 1083، ونشرة الخميس إلى عددها 1098، استمرارية مشروع ثقافي حافظ على انتظام صدوره لأكثر من عقدين، مستندًا إلى منهج يقوم على تقديم مادة معرفية رصينة.

وأسهم هذا النهج في ترسيخ حضور النشرتين بين القراء والزائرين، بوصفهما نافذتين أسبوعيتين لنشر الثقافة الإسلامية والمعرفة الرصينة، ومواكبة المناسبات الدينية بمضامين تثقيفية تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة.

للاطلاع على النشرتين:

الكفيل: اضغط هنا

الخميس: اضغط هنا

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