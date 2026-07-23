عدوان أميركي غاشم يستهدف محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوبي إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مراسل الميادين في طهران بتعرّض محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان في إيران لعدوان أميركي غاشم جديد، وذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية أنّ القوات الأميركية شنّت اعتداءات جديدة ضد البلاد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية وقوع انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوب غربي إيران. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدّة انفجارات في ضواحي قرية "زيارت" التابعة لمنطقة سيريك، بالإضافة إلى سماع دوي انفجار آخر في ناحية "بماني" التابعة لسيريك نفسها.

وفي سياق متصل، أشار التلفزيون الإيراني إلى تجدد الانفجارات في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، إلى جانب وقوع انفجار آخر في منطقة رامشير التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

بدورها، نقلت وكالة "مهر" عن مسؤول أمني في خوزستان، بأنّ عدواناً أميركياً وقع قرب مبنى الركاب في معبري هشلم الحدودي، ولم يسفرا عن إصابات.

وفي السياق نفسه، أفاد نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية باستشهاد شخصين في عدوان أميركي على منفذ شلمجة الحدودي مع العراق، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين.

وعند الساعة 4.30 فجراً (بتوقيت إيران) نفّذت الولايات المتحدة الأميركي عدواناً صاروخياً ثانياً على بوشهر مستهدفةً موقعاً عسكرياً. كذلك أفادت وكالة "نور نيوز" بسماع دوي انفجارين في ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان.

كما أفاد مجلس محافظة كرمانشاه، فجر اليوم، بوقوع عدوان أميركي على مدينة "إسلام آباد" في المحافظة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، استشهاد 53 مواطناً وإصابة 592 آخرين، وذلك منذ استئناف العدوان الأميركي على إيران منذ 27 حزيران/يونيو الماضي، حيث يتمّ استهداف موانئ وأبراج مراقبة ساحلية والعديد من المرافئ الحيوية والبنى التحتية المدنية.

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