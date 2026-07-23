العتبة الحسينية المقدسة تقيم مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام) الدولي السنوي السابع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقامت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام) الدولي السنوي السابع ، بالتعاون مع جامعة الكوفة وجامعة واسط وجامعة الحمدانية، تحت عنوان «المرتكزات القرآنية في فكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) قراءة في المنهج والأسلوب»، وتحت شعار «يامعز المؤمنين» وذلك في قاعة سيد الأوصياء داخل الصحن الحسيني الشريف، اليوم الاثنين 20 تموز 2026م.

وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني وسام الدلفي": استُهلت فعاليات المؤتمر بتلاوة عطرة لقارئ العتبتين المقدستين القارئ فلاح زليف، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول مسيرة المؤتمرات السابقة وأماكن إقامتها، تلتها كلمة لرئيس قسم دار القرآن الكريم الشيخ الدكتور خير الدين علي الهادي بيّن فيها أبرز الآيات التي استند إليها الإمام الحسن (عليه السلام) في معالجة واقع عصره، وكيف جسّد القيم القرآنية في مواقفه وخطاباته".

وأضاف الدلفي:" أن فعاليات المؤتمر شهدت كلمة الجامعات المشاركة والتي ألقاها رئيس جامعة الكوفة الدكتور علاء نهج المولى، وأكّد فيها أهمية دعم المؤتمرات العلمية والقرآنية وتعزيز التعاون الأكاديمي، تلتها كلمة نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي الشيخ الدكتور محمد النوري، الذي تناول تجسيد صلح الإمام الحسن (عليه السلام) للمنهج القرآني في إدارة الأزمات".

وبيّن : " أن المؤتمر تضمّن جلسة حوارية أدارها الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي، ناقشت محاور المؤتمر العلمية، واختتمت فعالياته بتكريم رئيس الجلسة الحوارية و أعضائها من قبل العتبة الحسينية المقدسة، تثمينًا لجهودهم العلمية ومشاركتهم في إنجاح المؤتمر".

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