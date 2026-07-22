صدور العدد "156" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ یطل علیکم العدد (156) من صحیفة "الآفاق"، لیستعرض أبرز الملفات والموضوعات التالیة:

رسالة شكر من قائد الثورة الإسلامیة آیة الله السید مجتبی الخامنئي إلی الشعب العراقي: ملحمة تشییع القائد الشهید جسدت التلاحم بین الشعبین العراقي والإیراني وأفشلت مخططات الاستكبار

کلمة آیة الله السید یاسین الموسوي (إمام جمعة بغداد)/التشییع المليوني جسد تمسك العراقیین بالسیادة ورفض الوصایة الأجنبیة

کلمة الشیخ همام حمودي (رئیس المجلس الأعلی الإسلامي العراقي)/العراقیون سیردون الوفاء بالوفاء في تشییع الإمام الخامنئي

کلمة رئیس التحریر/حین یصبح الدم رسالة

شهداء الفضیلة/آیة الله السید محمد جعفر بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه

سیماء الصالحین

کلمات للحیاة/العلم طریق الكمال... ورسالة طالب الحوزة (من کلام آیة الله الشیخ علي المشکیني رضوان الله تعالی علیه)

صدر حدیثاً/أثر الإرادة في العقد الطبي.. دراسة بین الشریعة والقانون

تعریف بکتاب/فقه الطب (الشهید آیة الله السید محمد الصدر رضوان الله تعالی علیه)

مقالة/الصحیفة السجادیة: منارة الإرث الثقافي للإمام السجاد (الشیخ محمد حسن زراقط)

مقالة/التدین المعاصر: تشخیص الأزمات وآلیات التجدید (رئیس التحریر)

قبس من نور/حین تکلم الأسیر (أحمد باقر الطویل)

علماء وأعلام/آیت الله محمدعلي معصومي البهبهاني رضوان الله تعالی علیه

مصطلح الأسبوع/الفلسفة المضافة

مقتطفات/لماذا لا بد من تخلید ذکری عاشوراء؟ (من کتاب بارقة من سماء کربلاء، الشیخ مصباح الیزدي رضوان الله تعالی علیه)

أسئلة وردود/هل أخطأ فروید في فهم وظیفة العبادة؟

مقالة/الملا صدرا والقطیعة الهادئة: کیف افتتحت الحکمة المتعالیة فلسفة جدیدة داخل لغة الفلسفة الإسلامیة؟ (الکاتب: نواف الموسوي)

شعر وقصیدة/قصیدة في رثاء السیدة رقیة (الأدیب الولائي عبد العباس الزینبي)

نصیحة نفسیة/املأ عقلك بالهدف

مقالة/رجل أکبر من جغرافیا

مقالة/فتوی الجهاد الكفائي: ملحمة التصدي للإرهاب وصناعة النصر (ازهر الشدود الطائي)

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