الخارجية الإيرانية: لا يوجد أي نشاط نووي في جبل كولانغ / سنقف بکامل القوة أمام الإعتداءات

وفقاً لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت الدولية - ابنا - کتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إلإيرانية إسماعيل بقائي على منصة "إكس" رداً على الهجمات والتهديدات الأمريكية التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية: بأن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية ليست فقط إنتهاك لمبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل تعكس في جوهرها العداء المتجذر لدى الولايات المتحدة تجاه العلم والمعرفة والتنمية.

وأضاف قائلاً: "لقد تم الإعلان عن الأنشطة النووية الإيرانية للوكالة (الدولية للطاقة الذرية) بما يتماشى مع التزامات الضمانات".

إن الهوس الأمريكي المرضي بـ 'جبل كولانغ' - حيث لا يجري أي نشاط نووي - ليس سوى ذريعة للدمار والتخريب".

وأضاف: "بالمناسبة، أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟! "

وشدد بقائي على أن الإيرانيين يقفون بعزم راسخ في وجه العداء الأمريكي وأي عدوان يستهدف سيادة بلادهم وأمنها القومي.

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انتهی/