قصف مدفعي وإطلاق نار... خروقات جديدة للاحتلال في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نقل مصدر محلي بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خانيونس، وسط قصف مدفعي مستمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1156 شهيدا، إضافة إلى 3703 مصابا، إلى جانب تسجيل 802 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,281 شهداء و173,811 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

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