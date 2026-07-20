إقامة دورة تدريبية لترميم وحفظ المخطوطات في العتبة العلوية المقدسة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استمرارًا لجهود العتبة العلوية المقدسة في حفظ التراث وتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين أقسام العتبة والجامعات العراقية، استضاف قسم الشؤون الفكرية والثقافية، من خلال شعبة الخزانة العلوية، مجموعة من طلبة قسم المخطوطات في كلية الآثار والتراث بجامعة الكوفة، وذلك لإشراكهم في دورة تدريبية متخصصة حول حفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها.

وعن طبيعة الدورة التدريبية، قال معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية، الخادم عمار ما شاء الله: تهدف هذه الاستضافة إلى تثقيف الطلبة وتعريفهم بالقيمة التراثية والتاريخية لهذه النفائس، وإبراز دورهم في المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال اللاحقة، إذ تضمنت الدورة محاضرات تثقيفية في علم المخطوطات وطرق صيانتها، وتدريبات تطبيقية في مجال ترميم المخطوطات.

ويأتي إقامة الدورة ضمن استراتيجية العتبة العلوية المقدسة في دعم المشاريع العلمية والثقافية وإعداد كوادر متخصصة قادرة على خدمة التراث الإسلامي وصيانته بما يليق بمكانته التاريخية والروحية.

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