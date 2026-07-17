اللواء رضائي: إذا أصرت الولايات المتحدة، فسنشن هجوماً ونُلحق بها دماراً شاملاً

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البیت (ع) الدولیة - ابنا - صرح اللواء محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، خلال حديثه الليلة في برنامج إخباري خاص حول مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً: "في حين كانت حركة مرور السفن اليومية تجري بشكل طبيعي، عمد الأمريكيون فعلياً إلى انتهاك التزاماتهم من خلال ممارسات شملت مهاجمة أهداف محددة ومحاولة ممارسة ضغوط عسكرية".

وأضاف قائلاً: كان من المقرر توقيع اتفاقية، إلا أن المحادثات استمرت نتيجة ضغوط مارستها أطراف معينة - بما في ذلك رئيس وزراء باكستان - للدفع قدماً بالمفاوضات السياسية. وقد عُقدت الجولة الأولى من المحادثات في إسلام أباد واستمرت قرابة 20 ساعة.

وتابع اللواء رضائي: في تلك المرحلة، وبينما كانت إيران منخرطة في المفاوضات، سعى الأمريكيون إلى فرض حصار بحري لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك الهدف. وعقب ذلك، أعلنوا وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، واكتسبوا شعوراً زائفاً بالثقة مدعومين بزيادة في أعداد طائرات التزود بالوقود جواً والمعدات العسكرية.

صرح هذا العضو من مجلس تشخيص مصلحة النظام: لقد تصوروا أن تعزيز قدراتهم العسكرية سيمكنهم من توجيه المفاوضات - خلافًا للاتفاقيات الأولية والالتزامات الموقعة - نحو ما يرغبون فيه.

وأضاف مؤكدًا إصرار قائد الثورة والشعب الإيراني على مقاومة المطالب المفرطة: كما نُصح فريق التفاوض باستمرار بالثبات على الدفاع عن حقوق الأمة وضمان إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاقيات في ضوء الظروف الراهنة.

أشار اللواء رضائي قائلاً: "نظراً لمدى افتقار الطرف المقابل للمصداقية واتباعه سلوكاً غير عادل، تغير الموقف ووقع الأمريكيون مجدداً ضحيةً لسوء التقدير".

وفي معرض إشارته إلى هجمات العدو خلال الأيام القليلة الماضية، صرح قائد الحرس الثوري إبان فترة "الدفاع المقدس" (التي استمرت ثماني سنوات) قائلاً: "لقد دأبوا على مدى الأيام الخمسة أو الستة الماضية على تعريض المحافظات الجنوبية في البلاد لقصف صاروخي وجوي؛ حيث استهدفوا محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزغان وسيستان وبلوشستان".

وأضاف قائلاً: "يشبه هذا السلوك تصرف شخص يعتزم التحرك لكنه يقع تحت وطأة خوف شديد، فيطلق النار بعشوائية على كل ما يحيط به؛ فهم يملكون هدفاً ويرغبون في التحرك، ومع ذلك يوجهون صواريخهم وضرباتهم الجوية نحو مناطق تمتد من غرب إيران إلى شرقها".

وتابع اللواء رضائي: "إنهم يضربون المواقع العسكرية، ويستهدفون المستشفيات، ويهاجمون الجسور التي تربط المحافظات الشمالية بجنوب البلاد".

وفي إشارته إلى رد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، صرّح قائلاً: "لقد وجهنا بالفعل -وسنواصل توجيه- ضربات حازمة ومتتالية، وسنفرض ثمناً باهظاً -أكثر من أي وقت مضى- مقابل هذه الأعمال. إن قواتنا المسلحة -المتمثلة في الحرس الثوري الإسلامي، والقوة البحرية للحرس الثوري، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية- توجه حالياً ضربات متتالية وقوية ومدمرة".

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انتهی/