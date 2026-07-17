رغم قيود الاحتلال ...عشرات آلاف يؤدون الجمعة في الأقصى 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت مصادر مقدسية بأن آلاف المصلين تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى، حيث توافد المئات من البلدة القديمة ومدينة القدس لأداء الصلاة، رغم التشديدات الإسرائيلية على مداخل المسجد.

ودققت شرطة الاحتلال في هويات الوافدين، وفرضت قيودا على دخولهم، بعدما أعادت عشرات الشبان ومنعتهم من الوصول إلى المسجد، فيما سمحت لكبار السن بالدخول عقب إجراءات تفتيش مشددة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد زغير عند باب المجلس، أثناء محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى، وفق مصادر مقدسية.

وأطلقت هيئات مقدسية نداءات واسعة دعت فيها الجماهير إلى تكثيف الوجود والمشاركة في صلاة الجمعة، بهدف حماية المسجد الأقصى والدفاع عن هويته الإسلامية والعربية وإفشال محاولات الاستفراد به.

وحثت النداءات الفلسطينيين في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني، إلى جانب كل من يستطيع الوصول من أبناء الضفة الغربية، على تعزيز الحضور الدائم في باحات المسجد الأقصى.

وأكدت أن هذه الدعوات تهدف إلى ترسيخ إسلامية المسجد الأقصى بالكامل، في مواجهة ما تصفه بمحاولات سلطات الاحتلال طمس المعالم التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة وتزييف روايتها التاريخية.

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