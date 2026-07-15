13 شهيدًا و18 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، الأربعاء، أن من بين الشهداء 12 ضحية جدد، إضافة إلى شهيد توفي متأثرا بجراحه السابقة.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن، نتيجة تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأشارت المعطيات إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1123، فيما بلغ عدد المصابين 3616، إضافة إلى تسجيل 800 حالة انتشال من تحت الركام.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، أفادت الوزارة بأن عدد الشهداء بلغ 73246، في حين وصل عدد المصابين إلى 173727.

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