جاكرتا تستضيف أول معرض D-8 للحلال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقيم هذا الحدث في الفترة من 8 إلى 12 يوليو في مجمع "سينايان" للتنس الداخلي، حيث جمع ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والجهات المعنية بصناعة "الحلال" تحت شعار: "تعزيز اقتصاد الحلال لدول مجموعة D-8 من خلال التعاون الدولي". جاء تنظيم المعرض في إطار رئاسة إندونيسيا لمنظمة التعاون الاقتصادي (D-8) للفترة 2026-2027، مما يعكس طموح البلاد للعب دور ريادي في الاقتصاد العالمي لمنتجات الحلال الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وشارك في المعرض نحو 80 جهة عارضة من الدول الأعضاء في مجموعة D-8 والدول الشريكة - بما في ذلك فلسطين وسريلانكا - لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع معايير الحلال.

وشملت القطاعات المشاركة الأغذية والمشروبات، والمستحضرات الصيدلانية، ومستحضرات التجميل، والأزياء المحتشمة، وغيرها من المنتجات المرتبطة بنمط الحياة المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما استقطب الحدث أكثر من 5000 زائر، وشهد عقد 29 جلسة للتوفيق التجاري (Business-matching) جمعت بين المصدرين والمصنعين والمستثمرين والمشترين الدوليين من دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وسنغافورة.

وأفاد المنظمون بأن هذه اللقاءات أثمرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم وخطابات نوايا، مما ساهم في تعزيز الالتزامات التجارية الإجمالية التي أُعلن عنها في ختام المعرض.

وإلى جانب أنشطة العرض المباشر، تضمن البرنامج مناقشات متخصصة عبر منتدى "D-8 HEI Talk"، وعروضاً ثقافية، وفعاليات للتواصل وبناء العلاقات، واجتماعات استثمارية تهدف إلى تعزيز التعاون بين اقتصادات دول المجموعة وتوسيع الفرص في سوق الحلال العالمي.

وقد سلط المعرض الضوء على الأهمية المتزايدة للتعاون العابر للحدود في قطاع الحلال، وأبرز جهود إندونيسيا الرامية إلى تعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الاستثمار ودعم الابتكار في مختلف صناعات الحلال.

وأعرب المنظمون عن أملهم في أن يشكل هذا الحدث منصة لبناء شراكات تجارية أقوى ودمج الدول الأعضاء في مجموعة D-8 بشكل أعمق في سلاسل التوريد العالمية لمنتجات الحلال.

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انتهی/