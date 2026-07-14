تقديم محاضرة عن تفكيك المضامين التاريخية في فكر أمير المؤمنين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّمت دار علوم نهج البلاغة في العتبة العباسية المقدسة، محاضرة عن تفكيك المضامين التاريخية والعقائدية في فكر أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام).

وقال رئيس الدار الدكتور لواء العطية: إنّ "المحاضرة تُعدّ التاسعة من سلسلة المحاضرات التي تقام في محافظة كربلاء المقدسة، والتي تأتي ضمن المحفل الأسبوعي الذي تنظّمه الدار" مضيفًا، أنّ "هذه المحافل تمثّل حراكًا معرفيًّا يسعى إلى تقريب مضامين نهج البلاغة وتحويلها إلى سلوك عملي يحصن الوعي العام".

من جانبه ذكر مقدم المحاضرة الشيخ محمد الراشدي، أنّ "الجلسة ركّزت على تفكيك المضامين التاريخية والعقائدية العميقة الواردة في الرسالة 17 من رسائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، والتي تمثل جوابًا حاسمًا يكشف زيف الادعاءات والمطامع السلطوية" مبيّنًا أنّ "النصّ يؤصّل للمواقف المبدئية القائمة على اليقين في قبال الشك، والتمايز الشاسع بين خطّ الاستقامة والهدى وخط النفعية والمطامع الدنيوية".

وبيّن أنّ "المحاضرة أفردت مساحة واسعة لبيان الفوارق الجوهرية التي استعرضها أمير المؤمنين (عليه السلام) بين الأصالة واللصوق في النسب، وبين المهاجر الحقيقي والطليق، محذرًا من اتباع الخلف لسلفٍ يسيرون في مسالك الضلال".

وأوضح الراشدي، أنّ "المحاضرة سلّطت الضوء على فضل النبوّة والتذكير بأهل السبق في الإسلام الذين دخلوا الدين طوعًا في مقابل من تخلّف عن الركب ولم يدخل إلا رغبةً أو رهبة، وذلك بهدف إعادة صياغة الوعي المعاصر وحثّ الأفراد على عدم جعل الشيطان شريكًا أو سبيلًا في توجيه سلوكياتهم وخياراتهم الحياتية".

وتأتي هذه المحافل الفكرية ضمن البرامج التي تقيمها الدار في عدد من المحافظات؛ لزيادة الوعي المجتمعي وتنمية الهوية الأخلاقية للفرد.

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