الحرس الثوري یخاطب الشعب الأردني: الجيش الارهابي الامريكي يستخدم اراضيكم لارتكاب الجرائم ضد شعبنا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وجهت العلاقات العامة للحرس الثوري بيانا هاما الى الشعب الاردني أكدت فيه بأننا لا نعادي الاردن لكن الجيش الامريكي الارهابي يستخدم القواعد الموجودة في الاردن لشن العدوان وارتكاب المجازر بحق شعبنا.

وفي بيان العلاقات العامة للحرس الثوري والذي صدر صباح اليوم الثلاثاء جاء كالتالي:

أيّها الشعب الأردني الشريف المسلم؛

في فجر اليوم، وفي المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية "النصر 2"، وبشعار "يا لثارات الحسين (ع)"، استهدف جنود الإسلام منشآت حيويّة وموقع تمركز العدوّ الأمريكي في قاعدة جويّة تحتلها قوات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، على أرضكم، والتي كانت مستخدَمة لشنّ هجمات ضدّنا، وذلك بصواريخ باليستيّة، فأذاقوا المجرمين الأمريكيين جزاء أفعالهم.

ففي اليوم الأوّل من هذا العدوان، قام النظام الأمريكي المتغطرس، مستخدماً هذه القواعد ذاتها، بتقطيع أوصال 186 تلميذا بريئا من الأطفال ومعلّميهم في مدرسة ميناب.

وأنتم تعلمون جيّداً أننا لا نعادِي بلدكم ، بل إننا نكنّ محبّة كبيرة لشعبكم النبيل، أنتم الذين تدركون، أكثر من أيّ شعب آخر، آلام ومظلوميّة الشعب الفلسطيني، وتعلمون بجرائم الكيان الصهيوني في مجزرة ابادة لـ 70 ألفاً من الفلسطينيين، بينهم 20 ألف طفل في غزّة، والتي تمّت بتحريض مباشر من أمريكا.

إنّ مطلبكم الجادّ بإزالة قواعد المحتلّين الأمريكيين من المنطقة، يشكّل مساعدة كبرى لإنقاذ الشعب الفلسطيني وعودة الأمن إلى المنطقة. وان رفعة الأردن هي ما نتمناه.

.....................

انتهى / 323