تقرير مصور/ العتبة الحسينية تنشر مطبوعات توعوية تتضمّن أحاديث أهل البيت (ع) في مساجد كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ باشر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، نشر مطبوعات توعوية تتضمّن أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) في عدد من المساجد والحسينيات بمحافظة كربلاء المقدسة. وتأتي الحملة ضمن البرامج التوعوية التي ينفّذها القسم لنشر تعاليم أهل البيت (عليهم السلام)، عَبرَ نشر مطبوعات ورقية تتضمّن أحاديث مختارة تحمل مضامين أخلاقية وتربوية وإرشادية؛ لتكون في متناول المصلين ورواد المجالس الحسينية، بما يسهم في ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الارتباط بتراث أهل البيت (عليهم السلام)".