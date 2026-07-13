فيديو | قائد الثورة: الاتصال بالله ينهي الخوف من عداوة الآخرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أشار قائد الثورة الإسلامية الشهيد، في معرض حديثه عن مكانة الأدعية المأثورة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، إلى أن أدعية أهل البيت (عليهم السلام) ليست مجرد طلب للحوائج ومناجاة للربّ، بل هي درسٌ في الحياة، ومصدرٌ للبصيرة والقدرة على التحليل لدى الإنسان. ووفقاً لقوله، فإن الإنسان يتعلم من خلال هذه الأدعية أنه إذا أحكم صلته بالله، فلن يخشى الإعراض أو العداوة أو قطع الدعم من الآخرين؛ لأن سنده الحقيقي وعماده الأصلي هو الله تعالى.