تقرير مصور/ عرض صور القادة الإيرانيين وشخصيات محور المقاومة خلال مجلس عزاء الإمام الحسين(ع) في كشمير بالهند

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت مراسم العزاء الحسيني في مقاطعة كشمير بالهند، عرض صور كل من مفجر الثورة الاسلامية الإمام الراحل السيد "روح الله الخميني" وآية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، والقائد الشهيد الإمام الخامنئي، والشهيد اللواء قاسم سليماني، والشهيد السيد حسن نصر الله، والسيد إبراهيم رئيسي، والشهيد علي لاريجاني.