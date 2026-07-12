موت السناتور المتشدد المناهض لإيران ليندسي غراهام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب ليندسي غراهام، السناتور الجمهوري المتشدد الأمريكي، موت هذا السناتور البالغ من العمر 71 عاماً، مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي.

ووفقاً لبيان مكتب غراهام، مات هذا السناتور الجمهوري الليلة الماضية بالتوقيت المحلي إثر مرض مفاجئ.

غراهام؛ من دفن حلم تدمير إيران معه

يعتبر غراهام أحد السناتورات الجمهوريين الأمريكيين، وقد تولى رئاسة لجنة القضاء في مجلس الشيوخ من عام 2019 إلى عام 2021.

ويُعرف السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية بأنه واحد من أشهر السياسيين المتشددين والمناصرين للتدخل العسكري (المعروفين بـ "الصقور" في السياسة الأمريكية) في واشنطن.

كما كان له العديد من التصريحات والتدخلات تجاه إيران. ففي أعمال الشغب التي شهدتها إيران في شهر يناير الماضي، اتخذ موقفاً متطرفاً جداً ودعا إلى عمل عسكري ضد إيران.

وكان غراهام في ذلك الوقت قد دعا إلى "موجة هائلة من الهجمات العسكرية والسيبرانية والنفسية" ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية. وكان يعتبر هذه الإجراءات المحتوى الرئيسي لشعار دونالد ترامب القائل "المساعدة في طريقها".

وكان ليندسي غراهام واحداً من أكثر الشخصيات تشدداً في واشنطن ضد جمهورية إيران الإسلامية، وكان يحلم بتدمير إيران.

وقد وصف إيران مراراً بأنها "أكبر داعم للإرهاب الحكومي في العالم".

معارضته للاتفاق النووي (2015):

منذ البداية، وصف غراهام الاتفاق النووي بأنه "كارثي". كان يعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لا تمنح إيران المال فقط لتوسع نفوذها في المنطقة، دون أن تحد من برنامجها الصاروخي أو نفوذها الإقليمي. وكان أحد المهندسين الرئيسيين لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018.

اغتيال القائد سليماني (2020):

بعد الهجوم الوحشي الذي شنته أمريكا على سيارة القائد الشهيد قاسم سليماني، غرّد غراهام فوراً قائلاً: "لقد تصرف الرئيس ترامب بشجاعة. كانت يدا سليماني ملطختين بدماء الأمريكيين. لقد حقق هذا الإجراء العدالة". بل وزعم أنه كان على علم بتفاصيل العملية قبل تنفيذها.

التهديد بهجوم عسكري:

اقترح غراهام مراراً أنه إذا زادت إيران من تخصيب اليورانيوم، فيجب على أمريكا قصف منشآت النفط والمصافي الإيرانية لشل الاقتصاد الإيراني.

العقوبات الثانوية:

كان مصمماً للعديد من مشاريع قوانين العقوبات في الكونغرس التي تفرض غرامات على الشركات الأوروبية والآسيوية التي تتعامل مع إيران.

..............

انتهى/ 278