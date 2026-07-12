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وفاة حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق عن عمر ناهز 74 عاما

12 يوليو 2026 - 14:00
رمز الخبر: 1839116
وفاة حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق عن عمر ناهز 74 عاما

اعلن الديوان الأميري في قطر وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن الديوان الأميري في قطر اليوم الأحد، وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما.

وولد حمد بن خليفة آل ثاني عام 1952 في مدينة الدوحة حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا، وفيها تخرج في يوليو/تموز 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية.

وفي عام 1977 بُويِع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليا للعهد وعُيّن وزيرًا للدفاع. وفي عام 1989، أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عـن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقد تولى مقاليد الحكم عام 1995، وأعلن عام 2013 تسليم الحكم لتميم بن حمد آل ثاني.
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