الرئيس الإيراني"بزشكيان" يشكر الشعب العراقي على إقامة تشييع مهيب للإمام الشهيد بالنجف وكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وجّه رئيس الجمهورية الإيرانية، بعد إقامة مراسم الوداع والتشييع المهيبة لقائد الثورة الشهيد في العراق، رسالة شكر وتقدير إلى حكومة وشعب هذا البلد.

ووجه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، رسالة إلى الشعب الإيراني العظيم، والشعوب الإسلامية، وأحرار العالم، أعرب فيها عن تقديره للحضور الشعبي المهيب والمليوني في مراسم توديع وتشييع ودفن قائد الثورة الإسلامية الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، معتبراً هذا الحضور التاريخي تجسيداً خالداً لولاء الشعب الإيراني، والتلاحم الوطني، ووحدة الأمة الإسلامية.

ووصف الرئيس بزشكيان، في رسالته، الحشود الغفيرة في مدن طهران وقم ومشهد المقدسة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة بأنها مظهر منقطع النظير من مظاهر الولاء والتضامن والترابط العميق بين الشعب ومبادئ الثورة الإسلامية، مؤكداً أن هذا الحضور العظيم لم يكن مجرد مراسم توديع لجثمان قائد، بل هو تجديد لعهد الشعب الإيراني مع مسار الكرامة والاستقلال والعدالة والتقدم.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى دور مختلف أطياف الشعب، والمراجع والعلماء، والكوادر الخدمية، والإعلاميين، وجميع القائمين على تنظيم هذه المراسم التاريخية، معرباً عن تقديره للدعم والتعاطف الداخلي والدولي الواسع في إحياء ذكرى القائد الشهيد، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على الثروة الكبيرة المتمثلة في الوحدة والتماسك الوطني.

وأعرب عن تقديره الخاص لحكومة وشعب ومسؤولي جمهورية العراق الشقيقة والصديقة، وشيوخ وزعماء العشائر، والعتبات المقدسة وخدامها، وأصحاب المواكب، وجميع العاملين الذين سخروا كافة قدرات وإمكانيات بلادهم لتوفير الأرضية اللازمة لإقامة مراسم توديع وتشییع مهيبة في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، واصفاً هذا الدعم بأنه تجسيد رائع للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، ورمز لتضامن الأمة الإسلامية.

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